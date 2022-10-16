В бундесвере планируют обучить пять тысяч украинских военных, сообщили СМИ
NTV: в бундесвере планируют обучить украинских военных пользованию системами IRIS-T SLM
© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные в Германии
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Командование вооруженных сил ФРГ планирует обучить 5 тысяч украинских солдат в рамках тренировочной миссии EU Military Assistance Mission, сообщает в воскресенье телеканал NTV.
Новобранцы должны получить возможность пройти базовую подготовку в рамках миссии, а c более опытными солдатами проводится специальная подготовка, сообщил телеканал. В частности, военных обучат пользованию системами противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые ранее были поставлены на Украину.
Отмечается, что в общей сложности обучение пройдут 15 тысяч военнослужащих со всей Европы, из них 5 тысяч – из Украины, которые будут обучаться силами бундесвера.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в четверг заявил, что на заседании глав МИД ЕС 17 октября в Люксембурге надеется утвердить новый транш военной помощи Украине и запуск тренировочной миссии для украинских военных. При этом ранее польский министр обороны Мариуш Блащак заявлял, что эта миссия ЕС будет организована в Польше. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отмечала, что создание Евросоюзом миссии военной помощи Украине закрепит за ним статус участника конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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