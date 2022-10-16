https://ria.ru/20221016/britaniya-1824476999.html

Atlantic: Трасс принесла Великобритании феерическую катастрофу

Atlantic: Трасс принесла Великобритании феерическую катастрофу - РИА Новости, 16.10.2022

Atlantic: Трасс принесла Великобритании феерическую катастрофу

Вступившая в должность в начале сентября премьер Великобритании Лиз Трасс оказалась феерической катастрофой для страны и, скорее всего, так и войдет в историю,... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T23:03

2022-10-16T23:03

2022-10-16T23:39

в мире

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вступившая в должность в начале сентября премьер Великобритании Лиз Трасс оказалась феерической катастрофой для страны и, скорее всего, так и войдет в историю, заявил обозреватель Atlantic Том Мактаг.Автор признался, что впервые за свою жизнь испытал ощущение упадка Британии — потери чего-то, что нельзя компенсировать деньгами."Вот уже три недели Соединенное Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма — кризисом, <…> который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность", — заявил публицист.Он назвал Трасс абсурдной пародией на премьер-министра. Причиной такого эпитета стал отказ главы правительства от обещания снизить налоги и увольнение ближайшего соратника."Никогда прежде Великобритания не оказывалась в таком унизительно смехотворном положении", — возмутился Мактаг.Автор напомнил, что Трасс обещала снизить налоги и во многом благодаря этому выиграла выборы у канцлера казначейства Риши Сунака, выступавшего против такой политики.Через две с половины недели после вступления в должность Трасс анонсировала сокращение налогов, после чего обвалился курс фунта стерлингов, а Банк Англии принялся повышать ключевую ставку. В результате финансовые учреждения стали поднимать ставки по кредитам, что ударило по среднему классу. За это премьера раскритиковал даже МВФ, а ее рейтинги побили все антирекорды. Оппозиционная Лейбористская партия теперь опережает правящую на 30 процентных пунктов."Всего одним идиотским решением Трасс уничтожила и свое премьерство, и репутацию своей партии, возродив лейбористов", — возмутился Мактаг.В результате премьер принялась отзывать собственные решения: например, об отмене налогов для богатых. Затем она анонсировала обращение кабмина, чем вызвала тревогу у населения из-за риска новых мер жесткой экономики, а после этого уволила канцлера и отказалась от еще нескольких составляющих своего плана."Довольно трудно придумать более катастрофический сценарий политического самосожжения", — добавил автор.Он напомнил, что в 1950-1970-х годах в Британии постоянно сменялись премьеры, не сумев выполнить обещания перед избирателями и достичь поставленных целей. Однако крах авторитета Трасс назвал невероятным. Королевство переживало и другие кризисы, когда приходилось обращаться за помощью к США и МВФ, однако сейчас ситуация абсолютно новая, подчеркнул Мактаг."Существует вполне реальная перспектива того, что рынки добьются смены премьер-министра еще до выборов", — предупредил он.Обозреватель добавил, что Трасс может побить антирекорд Джорджа Каннинга, который умер, пробыв на посту всего 119 дней.По мнению Мактага, Британия может повторить путь Аргентины, погрузившейся в хаос еще в 1990-х годах. Королевство пережило множество кризисов, однако с приходом Трасс перестало быть богатой страной с умелым, качественным руководством, о чем теперь знает весь мир, подытожил он.

https://ria.ru/20221016/trass-1824358500.html

https://ria.ru/20221016/ekonomika-1824357988.html

https://ria.ru/20221016/trass-1824352993.html

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в мире, лиз трасс, великобритания