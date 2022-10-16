https://ria.ru/20221016/britaniya-1824397005.html

Говорить об отставке Трасс пока сложно, считает эксперт

Говорить об отставке Трасс пока сложно, считает эксперт - РИА Новости, 16.10.2022

Говорить об отставке Трасс пока сложно, считает эксперт

Говорить об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс пока сложно, но консервативная партия страны оказалась в невыносимой ситуации, налицо новый... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:39

2022-10-16T12:39

2022-10-16T12:39

лиз трасс

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Говорить об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс пока сложно, но консервативная партия страны оказалась в невыносимой ситуации, налицо новый политический кризис, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.Ранее газета Guardian сообщила, что высокопоставленные депутаты консервативной партии Великобритании обсудят в понедельник будущее премьер-министра страны Лиз Трасс. По информации издания, некоторые из депутатов-консерваторов хотят, чтобы Трасс подала в отставку в течение нескольких дней.“Сейчас сложно сказать (о возможности отставки Трасс - ред.). Есть те, кто ее поддерживают, есть те, кто считают, что премьер-министра негоже менять в принципе, и есть те, кто выступают резко против. Будет идти речь о том, какое мнение возобладает. Ситуация еще находится в стадии развития. То, что возник новый политический кризис - это безусловно. Как они будут его решать - решать им. Новые выборы проводить - нехорошая ситуация, не менять премьер-министра - тоже нехорошая ситуация, то есть куда ни кинь - всюду такая ситуация” , - сказала она в беседе с агентством.У консерваторов “невыносимая ситуация”, указала Ананьева, “оставлять Лиз Трасс на своем посту невозможно”.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт.

https://ria.ru/20221016/trass-1824358500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лиз трасс, великобритания, в мире