https://ria.ru/20221016/borrel-1824429401.html

Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российский ядерный удар

Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российский ядерный удар - РИА Новости, 16.10.2022

Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российский ядерный удар

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен осудила высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:53

2022-10-16T16:53

2022-10-16T16:53

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марин ле пен

жозеп боррель

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ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен осудила высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о "мощном военном ответе" Запада в случае якобы применения Россией ядерного оружия на Украине.Ранее Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада. Глава дипломатии ЕС добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии."Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в войну", - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.Она отметила, что в словах Борреля нет стремления к решению конфликта, началу переговоров и поиску путей к установлению мира.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221015/pushkov-1824220616.html

https://ria.ru/20220918/sanktsii-1817702399.html

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в мире, марин ле пен, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр, нато, украина, россия, франция