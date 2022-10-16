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Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российский ядерный удар - РИА Новости, 16.10.2022
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Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российский ядерный удар
Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российский ядерный удар - РИА Новости, 16.10.2022
Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российский ядерный удар
Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен осудила высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:53
2022-10-16T16:53
в мире
марин ле пен
жозеп боррель
евросоюз
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нато
украина
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ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен осудила высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о "мощном военном ответе" Запада в случае якобы применения Россией ядерного оружия на Украине.Ранее Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада. Глава дипломатии ЕС добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии."Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в войну", - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.Она отметила, что в словах Борреля нет стремления к решению конфликта, началу переговоров и поиску путей к установлению мира.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20221015/pushkov-1824220616.html
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в мире, марин ле пен, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр, нато, украина, россия, франция
В мире, Марин Ле Пен, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО, Украина, Россия, Франция
16:53 16.10.2022
 
Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на российский ядерный удар

Ле Пен назвала слова Борреля об ответе на возможный российский ядерный удар неосторожными

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен осудила высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о "мощном военном ответе" Запада в случае якобы применения Россией ядерного оружия на Украине.
Ранее Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада. Глава дипломатии ЕС добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 01:00
Пушков прокомментировал угрозы Борреля в адрес России пословицей
"Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в войну", - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
Она отметила, что в словах Борреля нет стремления к решению конфликта, началу переговоров и поиску путей к установлению мира.
"Необходимо быть осторожными, чтобы не сделать слишком большой шаг, который заставил бы нас вступить в войну, которую французы не хотят", - добавила Ле Пен.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 18:23
Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции
 
В миреМарин Ле ПенЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРНАТОУкраинаРоссияФранция
 
 
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