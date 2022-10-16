https://ria.ru/20221016/bolnitsy-1824465642.html

Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса

Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса - РИА Новости, 16.10.2022

Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса

В ходе роста инфляции и энергетического кризиса в Германии может закрыться немалое количество больниц, заявил в воскресенье министр здравоохранения Германии... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T21:04

2022-10-16T21:04

2022-10-16T21:04

кристиан линднер

германия

украина

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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. В ходе роста инфляции и энергетического кризиса в Германии может закрыться немалое количество больниц, заявил в воскресенье министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах"Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты", - сообщил он в интервью телеканалу ARD в контексте текущего энергокризиса и инфляции.Во вторник он вместе с министром финансов Кристианом Линднером обсудит суммы и порядок реализации помощи больницам, однако речи не идёт создании особого фонда, аналогичного тому, как то было в случае бундесвера, добавил он."Мы не можем создавать для каждой области свой специальный фонд ", - подчеркнул Лаутербах.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221012/es-1823437938.html

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германия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кристиан линднер, германия, украина