Рейтинг@Mail.ru
Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/bolnitsy-1824465642.html
Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса
Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса - РИА Новости, 16.10.2022
Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса
В ходе роста инфляции и энергетического кризиса в Германии может закрыться немалое количество больниц, заявил в воскресенье министр здравоохранения Германии... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T21:04
2022-10-16T21:04
кристиан линднер
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029901_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_8ee0c32c2f529f4ad4d48cff14d58930.jpg
БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. В ходе роста инфляции и энергетического кризиса в Германии может закрыться немалое количество больниц, заявил в воскресенье министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах"Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты", - сообщил он в интервью телеканалу ARD в контексте текущего энергокризиса и инфляции.Во вторник он вместе с министром финансов Кристианом Линднером обсудит суммы и порядок реализации помощи больницам, однако речи не идёт создании особого фонда, аналогичного тому, как то было в случае бундесвера, добавил он."Мы не можем создавать для каждой области свой специальный фонд ", - подчеркнул Лаутербах.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221012/es-1823437938.html
https://ria.ru/20221009/navoz-1822554205.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029901_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_67c977be248fd84a5d4382439cfc5dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кристиан линднер, германия, украина
Кристиан Линднер, Германия, Украина
21:04 16.10.2022
 
Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса

Минздрав Германии: если не будет решительной реакции на энергокризис, больницы закроются

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкМашины скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. В ходе роста инфляции и энергетического кризиса в Германии может закрыться немалое количество больниц, заявил в воскресенье министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах
"Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты", - сообщил он в интервью телеканалу ARD в контексте текущего энергокризиса и инфляции.
Экс-министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 16:44
Немецкий политик призвал граждан перестать ныть и запастись свечами
Во вторник он вместе с министром финансов Кристианом Линднером обсудит суммы и порядок реализации помощи больницам, однако речи не идёт создании особого фонда, аналогичного тому, как то было в случае бундесвера, добавил он.
"Мы не можем создавать для каждой области свой специальный фонд ", - подчеркнул Лаутербах.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Грузовик, перевозящий дрова - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 02:13
СМИ: немцы из-за кризиса готовы вырубать парки и задумались о навозе
 
Кристиан ЛинднерГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала