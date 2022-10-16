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В Белгороде три человека пострадали при обстреле - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/belgorod-1824398720.html
В Белгороде три человека пострадали при обстреле
В Белгороде три человека пострадали при обстреле - РИА Новости, 16.10.2022
В Белгороде три человека пострадали при обстреле
Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:03
2022-10-16T16:49
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА/БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Днем в воскресенье над городом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, передавал корреспондент РИА Новости."В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним", - отметил губернатор.Сообщается, что есть незначительные повреждения домов, заборов и машин, на месте работают оперативные службы."Задача администрации города Белгорода - оценить ущерб, сделать замеры окон и начать восстановительные работы", - говорится в сообщении.Мэр города Антон Иванов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела "незначительно повреждены 4 автомобиля, в 7 квартирах в многоэтажных домах выбиты или треснули оконные стёкла, в 16 частных домах есть мелкие повреждения заборов, кровли".Он уточнил, что к восстановительным работам приступят в понедельник, все работы проведут максимально оперативно.
https://ria.ru/20221016/donbass-1824400691.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
13:03 16.10.2022 (обновлено: 16:49 16.10.2022)
 
В Белгороде три человека пострадали при обстреле

Губернатор Гладков: в Белгороде три человека пострадали при обстреле

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкАвтомобили специальных служб в Бедгороде
Автомобили специальных служб в Бедгороде - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА/БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Днем в воскресенье над городом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, передавал корреспондент РИА Новости.
"В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним", - отметил губернатор.
Сообщается, что есть незначительные повреждения домов, заборов и машин, на месте работают оперативные службы.
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"Задача администрации города Белгорода - оценить ущерб, сделать замеры окон и начать восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Мэр города Антон Иванов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела "незначительно повреждены 4 автомобиля, в 7 квартирах в многоэтажных домах выбиты или треснули оконные стёкла, в 16 частных домах есть мелкие повреждения заборов, кровли".
Он уточнил, что к восстановительным работам приступят в понедельник, все работы проведут максимально оперативно.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгород
 
 
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