https://ria.ru/20221016/belgorod-1824398720.html

В Белгороде три человека пострадали при обстреле

В Белгороде три человека пострадали при обстреле - РИА Новости, 16.10.2022

В Белгороде три человека пострадали при обстреле

Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:03

2022-10-16T13:03

2022-10-16T16:49

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгород

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МОСКВА/БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела Белгорода, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Днем в воскресенье над городом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, передавал корреспондент РИА Новости."В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним", - отметил губернатор.Сообщается, что есть незначительные повреждения домов, заборов и машин, на месте работают оперативные службы."Задача администрации города Белгорода - оценить ущерб, сделать замеры окон и начать восстановительные работы", - говорится в сообщении.Мэр города Антон Иванов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела "незначительно повреждены 4 автомобиля, в 7 квартирах в многоэтажных домах выбиты или треснули оконные стёкла, в 16 частных домах есть мелкие повреждения заборов, кровли".Он уточнил, что к восстановительным работам приступят в понедельник, все работы проведут максимально оперативно.

https://ria.ru/20221016/donbass-1824400691.html

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вячеслав гладков, белгород