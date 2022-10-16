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Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/belgorod-1824387301.html
Над Белгородом сработала ПВО
Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 16.10.2022
Над Белгородом сработала ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:15
2022-10-16T11:33
специальная военная операция на украине
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белгород
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БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло около 11:00 мск. По данным корреспондента РИА Новости, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, от тихих до очень громких.Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
https://ria.ru/20221016/pvo-1824369109.html
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Варвара Скокшина
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белгород
11:15 16.10.2022 (обновлено: 11:33 16.10.2022)
 
Над Белгородом сработала ПВО

Над Белгородом сработала ПВО, прогремели 16 взрывов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно дома. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Это произошло около 11:00 мск. По данным корреспондента РИА Новости, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, от тихих до очень громких.
Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
08:39Специальная военная операция на Украине
В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели десять взрывов
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Белгород
 
 
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