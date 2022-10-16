https://ria.ru/20221016/belgorod-1824387301.html

Над Белгородом сработала ПВО

Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 16.10.2022

Над Белгородом сработала ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:15

2022-10-16T11:15

2022-10-16T11:33

специальная военная операция на украине

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белгород

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БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло около 11:00 мск. По данным корреспондента РИА Новости, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, от тихих до очень громких.Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.

https://ria.ru/20221016/pvo-1824369109.html

белгород

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгород