https://ria.ru/20221016/belgorod-1824387301.html
Над Белгородом сработала ПВО
Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 16.10.2022
Над Белгородом сработала ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:15
2022-10-16T11:15
2022-10-16T11:33
специальная военная операция на украине
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белгород
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БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло около 11:00 мск. По данным корреспондента РИА Новости, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, от тихих до очень громких.Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
https://ria.ru/20221016/pvo-1824369109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белгород
11:15 16.10.2022 (обновлено: 11:33 16.10.2022)
Над Белгородом сработала ПВО
Над Белгородом сработала ПВО, прогремели 16 взрывов