17:30 16.10.2022 (обновлено: 18:37 16.10.2022)
FT: Байден одним решением теряет могущественного союзника
Обозреватель FT Ингленд предупредил США о потере могущественного союзника из-за Байдена
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден может сильно испортить отношения с Саудовской Аравией, если решит наказать ее за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд.
Как отмечается в статье, американский лидер сейчас пытается оценить, насколько суровым должен быть ответ Вашингтона на изменение внешнеполитического курса Эр-Рияда. В связи с этим все громче звучат голоса демократов, требующих запретить поставки ключевых вооружений ближневосточному королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности.
"Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями, <…> решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра", — считают эксперты.
По словам опрошенных газетой специалистов, США не могут себе позволить резко прекратить сотрудничество с королевством в военной отрасли. Эр-Рияд играет ключевую для Вашингтона роль в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке и в качестве противовеса Ирану, говорится в публикации.
Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Это вызвало недовольство американской администрации, требовавшей нарастить объемы производства энергоносителя. МИД Саудовской Аравии, в свою очередь, заявил, что решение картеля было продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки, при этом ведомство отвергло обвинения Соединенных Штатов в адрес Эр-Рияда.
8 октября, 19:37"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада