https://ria.ru/20221016/bayden-1824433947.html

FT: Байден одним решением теряет могущественного союзника

FT: Байден одним решением теряет могущественного союзника - РИА Новости, 16.10.2022

FT: Байден одним решением теряет могущественного союзника

Президент США Джо Байден может сильно испортить отношения с Саудовской Аравией, если решит наказать ее за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T17:30

2022-10-16T17:30

2022-10-16T18:37

политика

джо байден

саудовская аравия

сша

опек

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден может сильно испортить отношения с Саудовской Аравией, если решит наказать ее за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд.Как отмечается в статье, американский лидер сейчас пытается оценить, насколько суровым должен быть ответ Вашингтона на изменение внешнеполитического курса Эр-Рияда. В связи с этим все громче звучат голоса демократов, требующих запретить поставки ключевых вооружений ближневосточному королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности."Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями, <…> решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра", — считают эксперты.По словам опрошенных газетой специалистов, США не могут себе позволить резко прекратить сотрудничество с королевством в военной отрасли. Эр-Рияд играет ключевую для Вашингтона роль в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке и в качестве противовеса Ирану, говорится в публикации.Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Это вызвало недовольство американской администрации, требовавшей нарастить объемы производства энергоносителя. МИД Саудовской Аравии, в свою очередь, заявил, что решение картеля было продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки, при этом ведомство отвергло обвинения Соединенных Штатов в адрес Эр-Рияда.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html

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саудовская аравия

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, саудовская аравия, сша, опек, россия