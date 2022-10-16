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FT: Байден одним решением теряет могущественного союзника - РИА Новости, 16.10.2022
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FT: Байден одним решением теряет могущественного союзника
FT: Байден одним решением теряет могущественного союзника - РИА Новости, 16.10.2022
FT: Байден одним решением теряет могущественного союзника
Президент США Джо Байден может сильно испортить отношения с Саудовской Аравией, если решит наказать ее за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:30
2022-10-16T18:37
политика
джо байден
саудовская аравия
сша
опек
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден может сильно испортить отношения с Саудовской Аравией, если решит наказать ее за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд.Как отмечается в статье, американский лидер сейчас пытается оценить, насколько суровым должен быть ответ Вашингтона на изменение внешнеполитического курса Эр-Рияда. В связи с этим все громче звучат голоса демократов, требующих запретить поставки ключевых вооружений ближневосточному королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности."Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями, &lt;…&gt; решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра", — считают эксперты.По словам опрошенных газетой специалистов, США не могут себе позволить резко прекратить сотрудничество с королевством в военной отрасли. Эр-Рияд играет ключевую для Вашингтона роль в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке и в качестве противовеса Ирану, говорится в публикации.Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Это вызвало недовольство американской администрации, требовавшей нарастить объемы производства энергоносителя. МИД Саудовской Аравии, в свою очередь, заявил, что решение картеля было продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки, при этом ведомство отвергло обвинения Соединенных Штатов в адрес Эр-Рияда.
https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html
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политика, джо байден, саудовская аравия, сша, опек, россия
Политика, Джо Байден, Саудовская Аравия, США, ОПЕК, Россия
17:30 16.10.2022 (обновлено: 18:37 16.10.2022)
 
FT: Байден одним решением теряет могущественного союзника

Обозреватель FT Ингленд предупредил США о потере могущественного союзника из-за Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден может сильно испортить отношения с Саудовской Аравией, если решит наказать ее за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд.
Как отмечается в статье, американский лидер сейчас пытается оценить, насколько суровым должен быть ответ Вашингтона на изменение внешнеполитического курса Эр-Рияда. В связи с этим все громче звучат голоса демократов, требующих запретить поставки ключевых вооружений ближневосточному королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности.
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 18:37
В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы
"Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями, <…> решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра", — считают эксперты.
По словам опрошенных газетой специалистов, США не могут себе позволить резко прекратить сотрудничество с королевством в военной отрасли. Эр-Рияд играет ключевую для Вашингтона роль в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке и в качестве противовеса Ирану, говорится в публикации.
Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Это вызвало недовольство американской администрации, требовавшей нарастить объемы производства энергоносителя. МИД Саудовской Аравии, в свою очередь, заявил, что решение картеля было продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки, при этом ведомство отвергло обвинения Соединенных Штатов в адрес Эр-Рияда.
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