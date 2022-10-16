https://ria.ru/20221016/bayden-1824375481.html

Читатели Daily Mail набросились на Байдена после жесткого заявления о Трасс

Читатели Daily Mail набросились на Байдена после жесткого заявления о Трасс - РИА Новости, 16.10.2022

Читатели Daily Mail набросились на Байдена после жесткого заявления о Трасс

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за его заявление об экономической политике премьер-министра Лиз Трасс. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:48

2022-10-16T09:48

2022-10-16T09:56

в мире

джо байден

лиз трасс

сша

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за его заявление об экономической политике премьер-министра Лиз Трасс.Во время посещения кафе-мороженого Байден назвал ошибкой план поддержки экономической ситуации в королевстве."Он не имеет право критиковать чье-либо решение по экономике", — прокомментировал Crownedeagle."Гнусный старый любитель понюхать чужие волосы", — написал B4E."Американцы с трудом кормят своих детей, а этот подонок снова ест мороженое", — пожаловалась Floridamama."Кто следует советам по экономике от Джо "Мистера Инфляция" Байдена?" — отметил MattDillon."Нет ни одного союзника США, которого Байден не критиковал бы, не унижал и не травил. Он ничего не понимает в политике", — подытожил Westfir1.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой Минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних британских гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процентов, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221016/trass-1824352993.html

https://ria.ru/20221015/trass-1824239753.html

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в мире, джо байден, лиз трасс, сша