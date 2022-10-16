https://ria.ru/20221016/bayden-1824358306.html

Байден оценил влияние доллара на проблемы в мировой экономике

Байден оценил влияние доллара на проблемы в мировой экономике - РИА Новости, 16.10.2022

Байден оценил влияние доллара на проблемы в мировой экономике

Президент США Джо Байден отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T03:54

2022-10-16T03:54

2022-10-16T03:59

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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике, сообщила пресс-служба Белого дома."Меня не беспокоит укрепление доллара", - сказал Байден."Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас", - добавил президент.Он указал на проблему "мировой инфляции", которая значительно хуже в других странах, нежели в Соединенных Штатах."Наша экономика чертовски сильная", - сказал он.В пятницу Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре сообщил, что резкое укрепление доллара на протяжении текущего года до рекордного с 2000 года уровня привело к значимым макроэкономическим последствиям для почти всех стран мира.По оценкам международной организации, усиление американской валюты отражается в платежных балансах государств по всему миру, а также ведет к повышению нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований, "примерно половина" которых номинирована в долларах.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823269600.html

https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801156240.html

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джо байден, сша, мвф, в мире