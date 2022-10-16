https://ria.ru/20221016/bayden-1824357411.html

В США обрушились на "витающего в мире грез" Байдена

В США обрушились на "витающего в мире грез" Байдена - РИА Новости, 16.10.2022

В США обрушились на "витающего в мире грез" Байдена

Американцы сыты по горло политикой президента Джо Байдена, который игнорирует их насущные проблемы, заявил в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец Рик РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T03:17

2022-10-16T03:17

2022-10-16T03:17

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Американцы сыты по горло политикой президента Джо Байдена, который игнорирует их насущные проблемы, заявил в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец Рик Скотт.По его словам, нынешняя американская администрация ведет себя "как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность". Он обвинил Байдена и Демократическую партию в провоцировании высокой инфляции, которая "больно бьет" по жителям США."Они (американцы. – прим. ред.) сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин, ни цены на еду. Их президента не волнует преступность. Его это просто не волнует", - подчеркнул Скотт.Байден, считает сенатор, не хочет говорить о проблемах или же винит в них других людей. "Он витает в мире грез. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства. <…> Ему никогда не приходилось брать на себя риски", - сказал он.Кроме того, американский лидер "никогда не был бедным парнем, обеспокоенным тем, как прокормить себя", у него "нет ни малейшего представления о том, с чем имеют дело люди", выразил мнение конгрессмен. "Им не нравятся высокие цена на бензин и еду. Им не нравится вся эта преступность. <…> Люди уже сыты по горло", - резюмировал Скотт.В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижался два квартала подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американский финансовый сектор стоит перед угрозой коллапса.

https://ria.ru/20221014/ssha-1823969928.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1822020999.html

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в мире, джо байден, сша, европа