https://ria.ru/20221016/avrora-1824455408.html
Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры
Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры - РИА Новости, 16.10.2022
Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры
Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья.
2022-10-16T19:57
2022-10-16T19:57
2022-10-16T19:57
видео
саратов
московский зоопарк
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Тигрица живет в небольшом сарае в Саратове. Местные жители уверяют, что хозяин приходит редко, поэтому Аврора скулит по ночам. Активисты обратились в местную прокуратуру. По итогам проверки было установлено, что условия содержания тигрицы не соответствуют нормам. В сарае мало света и плохая вентиляция воздуха. Аврору перевезут в Московский зоопарк, где ее лечением займутся столичные ветеринары.
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры
Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья. Тигрица живет в небольшом сарае в Саратове. Местные жители уверяют, что хозяин приходит редко, поэтому Аврора скулит по ночам. Активисты обратились в местную прокуратуру. По итогам проверки было установлено, что условия содержания тигрицы не соответствуют нормам. В сарае мало света и плохая вентиляция воздуха. Аврору перевезут в Московский зоопарк, где ее лечением займутся столичные ветеринары.
2022-10-16T19:57
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PT3M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, саратов, московский зоопарк, видео
Видео, Саратов, Московский зоопарк
Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры
Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья.
2022-10-16T19:57
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PT3M04S
Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры
Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья.