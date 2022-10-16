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Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры - РИА Новости, 16.10.2022
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Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры
Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры - РИА Новости, 16.10.2022
Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры
Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья.
2022-10-16T19:57
2022-10-16T19:57
видео
саратов
московский зоопарк
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Тигрица живет в небольшом сарае в Саратове. Местные жители уверяют, что хозяин приходит редко, поэтому Аврора скулит по ночам. Активисты обратились в местную прокуратуру. По итогам проверки было установлено, что условия содержания тигрицы не соответствуют нормам. В сарае мало света и плохая вентиляция воздуха. Аврору перевезут в Московский зоопарк, где ее лечением займутся столичные ветеринары.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры
Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья. Тигрица живет в небольшом сарае в Саратове. Местные жители уверяют, что хозяин приходит редко, поэтому Аврора скулит по ночам. Активисты обратились в местную прокуратуру. По итогам проверки было установлено, что условия содержания тигрицы не соответствуют нормам. В сарае мало света и плохая вентиляция воздуха. Аврору перевезут в Московский зоопарк, где ее лечением займутся столичные ветеринары.
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353
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видео, саратов, московский зоопарк, видео
Видео, Саратов, Московский зоопарк
Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры
Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья.
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19:57 16.10.2022
 

Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры

Читать ria.ru в
Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья.
Тигрица живет в небольшом сарае в Саратове. Местные жители уверяют, что хозяин приходит редко, поэтому Аврора скулит по ночам. Активисты обратились в местную прокуратуру. По итогам проверки было установлено, что условия содержания тигрицы не соответствуют нормам. В сарае мало света и плохая вентиляция воздуха. Аврору перевезут в Московский зоопарк, где ее лечением займутся столичные ветеринары.
 
ВидеоСаратовМосковский зоопарк
 
 
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