https://ria.ru/20221016/avrora-1824455408.html

Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры

Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры - РИА Новости, 16.10.2022

Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры

Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья.

2022-10-16T19:57

2022-10-16T19:57

2022-10-16T19:57

видео

саратов

московский зоопарк

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Тигрица живет в небольшом сарае в Саратове. Местные жители уверяют, что хозяин приходит редко, поэтому Аврора скулит по ночам. Активисты обратились в местную прокуратуру. По итогам проверки было установлено, что условия содержания тигрицы не соответствуют нормам. В сарае мало света и плохая вентиляция воздуха. Аврору перевезут в Московский зоопарк, где ее лечением займутся столичные ветеринары.

саратов

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2022

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья. Тигрица живет в небольшом сарае в Саратове. Местные жители уверяют, что хозяин приходит редко, поэтому Аврора скулит по ночам. Активисты обратились в местную прокуратуру. По итогам проверки было установлено, что условия содержания тигрицы не соответствуют нормам. В сарае мало света и плохая вентиляция воздуха. Аврору перевезут в Московский зоопарк, где ее лечением займутся столичные ветеринары. 2022-10-16T19:57 true PT3M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, саратов, московский зоопарк, видео