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Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой - РИА Новости, 16.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221016/aktrisa-1824362211.html
Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой
Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой - РИА Новости, 16.10.2022
Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой
Пропавшую в Кургане актрису театра Ирину Голубниченко нашли мертвой после нескольких недель поисков, об этом сообщается в ориентировке добровольческого... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T06:16
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культура
курган
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пропавшую в Кургане актрису театра Ирину Голубниченко нашли мертвой после нескольких недель поисков, об этом сообщается в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"."Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким", — говорится в сообщении.Актриса ушла из дома вечером 23 сентября, ее поиски начались спустя три дня после исчезновения.Голубниченко прослужила более 30 лет в Курганском театре драмы. Она была известна по ролям в спектаклях "Чайка", "Вдовий пароход", "Банкрот", "Свадьба Кречинского", "Пока она умирала" и "Стеклянный зверинец". Последней ролью стала героиня Мирониха в спектакле "Последний срок" по повести Распутина режиссера Гушанского.
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курган, театр, новости культуры
Культура, Курган, Театр, Новости культуры
06:16 16.10.2022 (обновлено: 10:47 16.10.2022)
 
Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой

В Кургане нашли мертвой актрису Голубниченко, которая ушла из дома и не вернулась

© Фото : Курганский театр драмыИрина Голубниченко
Ирина Голубниченко - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Фото : Курганский театр драмы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пропавшую в Кургане актрису театра Ирину Голубниченко нашли мертвой после нескольких недель поисков, об этом сообщается в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким", — говорится в сообщении.
Артист Иван Ромашко на церемонии вручения XVI Национальной театральной премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 05:42Культура
Умер народный артист Иван Ромашко
Актриса ушла из дома вечером 23 сентября, ее поиски начались спустя три дня после исчезновения.
Голубниченко прослужила более 30 лет в Курганском театре драмы. Она была известна по ролям в спектаклях "Чайка", "Вдовий пароход", "Банкрот", "Свадьба Кречинского", "Пока она умирала" и "Стеклянный зверинец". Последней ролью стала героиня Мирониха в спектакле "Последний срок" по повести Распутина режиссера Гушанского.
 
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