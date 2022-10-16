https://ria.ru/20221016/aktrisa-1824362211.html

Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой

Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой - РИА Новости, 16.10.2022

Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой

Пропавшую в Кургане актрису театра Ирину Голубниченко нашли мертвой после нескольких недель поисков, об этом сообщается в ориентировке добровольческого... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T06:16

2022-10-16T06:16

2022-10-16T10:47

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пропавшую в Кургане актрису театра Ирину Голубниченко нашли мертвой после нескольких недель поисков, об этом сообщается в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"."Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким", — говорится в сообщении.Актриса ушла из дома вечером 23 сентября, ее поиски начались спустя три дня после исчезновения.Голубниченко прослужила более 30 лет в Курганском театре драмы. Она была известна по ролям в спектаклях "Чайка", "Вдовий пароход", "Банкрот", "Свадьба Кречинского", "Пока она умирала" и "Стеклянный зверинец". Последней ролью стала героиня Мирониха в спектакле "Последний срок" по повести Распутина режиссера Гушанского.

https://ria.ru/20221008/romashko-1822405890.html

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курган, театр, новости культуры