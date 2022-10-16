https://ria.ru/20221016/abbas-1824360892.html

СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным

СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным - РИА Новости, 16.10.2022

СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным

В администрации президента США Джо Байдена выразили "глубокое разочарование" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса, сделанными во время разговора с... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T05:38

2022-10-16T05:38

2022-10-16T10:41

в мире

махмуд аббас

владимир путин

палестина

сша

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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена выразили "глубокое разочарование" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса, сделанными во время разговора с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединенным Штатам, передает Axios со ссылкой на представителя совета национальной безопасности страны.По информации Axios, Аббас в ходе встречи с Путиным в Астане также указал на неспособность США быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.Как утверждается, высказывание палестинского лидера вызвало ярость в администрации Байдена, которая проинформировала об этом советника Аббаса.При этом в Вашингтоне считают, что российский президент не тот партнер, который необходим для урегулирования конфликта Палестины с Израилем.Переговоры Путина и Аббаса состоялась 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Лидеры двух стран обсудили развитие экономических и гуманитарных связей. При этом Путин подчеркнул принципиальный характер позиции России по палестино-израильскому урегулированию.

https://ria.ru/20221013/peregovory-1823657435.html

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в мире, махмуд аббас, владимир путин, палестина, сша