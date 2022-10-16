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СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным - РИА Новости, 16.10.2022
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СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным
СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным - РИА Новости, 16.10.2022
СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным
В администрации президента США Джо Байдена выразили "глубокое разочарование" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса, сделанными во время разговора с... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T05:38
2022-10-16T10:41
в мире
махмуд аббас
владимир путин
палестина
сша
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена выразили "глубокое разочарование" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса, сделанными во время разговора с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединенным Штатам, передает Axios со ссылкой на представителя совета национальной безопасности страны.По информации Axios, Аббас в ходе встречи с Путиным в Астане также указал на неспособность США быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.Как утверждается, высказывание палестинского лидера вызвало ярость в администрации Байдена, которая проинформировала об этом советника Аббаса.При этом в Вашингтоне считают, что российский президент не тот партнер, который необходим для урегулирования конфликта Палестины с Израилем.Переговоры Путина и Аббаса состоялась 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Лидеры двух стран обсудили развитие экономических и гуманитарных связей. При этом Путин подчеркнул принципиальный характер позиции России по палестино-израильскому урегулированию.
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в мире, махмуд аббас, владимир путин, палестина, сша
В мире, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Палестина, США
05:38 16.10.2022 (обновлено: 10:41 16.10.2022)
 
СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным

Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом США в Вашингтоне
Белый дом США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена выразили "глубокое разочарование" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса, сделанными во время разговора с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединенным Штатам, передает Axios со ссылкой на представителя совета национальной безопасности страны.

"Белый дом глубоко разочарован тем, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил президенту России Владимиру Путину о потере доверия к администрации Байдена", — пишет издание.

По информации Axios, Аббас в ходе встречи с Путиным в Астане также указал на неспособность США быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.
Как утверждается, высказывание палестинского лидера вызвало ярость в администрации Байдена, которая проинформировала об этом советника Аббаса.
При этом в Вашингтоне считают, что российский президент не тот партнер, который необходим для урегулирования конфликта Палестины с Израилем.
Переговоры Путина и Аббаса состоялась 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Лидеры двух стран обсудили развитие экономических и гуманитарных связей. При этом Путин подчеркнул принципиальный характер позиции России по палестино-израильскому урегулированию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 12:23
В Астане начались переговоры Путина и Аббаса
 
В миреМахмуд АббасВладимир ПутинПалестинаСША
 
 
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