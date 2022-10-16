https://ria.ru/20221016/abbas-1824360892.html
СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным
СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным - РИА Новости, 16.10.2022
СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным
В администрации президента США Джо Байдена выразили "глубокое разочарование" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса, сделанными во время разговора с... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T05:38
2022-10-16T05:38
2022-10-16T10:41
в мире
махмуд аббас
владимир путин
палестина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102839/10/1028391020_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_5f7a2b4e22b042d157bccbafcfeb6d4f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена выразили "глубокое разочарование" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса, сделанными во время разговора с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединенным Штатам, передает Axios со ссылкой на представителя совета национальной безопасности страны.По информации Axios, Аббас в ходе встречи с Путиным в Астане также указал на неспособность США быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.Как утверждается, высказывание палестинского лидера вызвало ярость в администрации Байдена, которая проинформировала об этом советника Аббаса.При этом в Вашингтоне считают, что российский президент не тот партнер, который необходим для урегулирования конфликта Палестины с Израилем.Переговоры Путина и Аббаса состоялась 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Лидеры двух стран обсудили развитие экономических и гуманитарных связей. При этом Путин подчеркнул принципиальный характер позиции России по палестино-израильскому урегулированию.
https://ria.ru/20221013/peregovory-1823657435.html
палестина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102839/10/1028391020_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_260811a4c937736998bf46a28be04a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, махмуд аббас, владимир путин, палестина, сша
В мире, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Палестина, США
05:38 16.10.2022 (обновлено: 10:41 16.10.2022)
СМИ: Белый дом пришел в ярость из-за слов Аббаса на встрече с Путиным
Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным