https://ria.ru/20221015/zoopark-1824234395.html

Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова

Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова - РИА Новости, 15.10.2022

Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова

Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова, дата приезда пока не определена, но по прибытию тигрицы в Центр воспроизводства ее осмотрят... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:30

2022-10-15T08:30

2022-10-15T08:30

общество

светлана радионова

саратов

московский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752328508_0:163:3027:1866_1920x0_80_0_0_41948f8d0f323a88c0bbc8e1b72d20df.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова, дата приезда пока не определена, но по прибытию тигрицы в Центр воспроизводства ее осмотрят ветврачи, включая офтальмолога, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в ведомство поступали сообщения с просьбой помочь тигрице по кличке Аврора из Саратова, которая попала в неволю тигренком, а когда подросла, то ее заперли в сарае без окон, где из-за отсутствия надлежащего ухода животное ослепло. Глава ведомства отмечала, что служба намерена добиться изъятия тигрицы у жителя Саратова. По ее словам, животное нуждается в лечении."Тигрице необходима профессиональная помощь. Росприроднадзор связался с Московским зоопарком, чтобы на место выехали специалисты, перевезли ее в подходящие условия содержания и обеспечили требуемый уход. Сейчас Московский зоопарк готовит необходимую документацию и транспортный контейнер для перевозки тигрицы, продумывает оптимальный маршрут, а также заранее обеспечивает необходимую территорию для ее содержания в карантинной зоне Центра воспроизводства редких видов под Волоколамском", - рассказали в пресс-службе.В зоопарке отметили, что о состоянии тигрицы пока можно судить только в общих чертах. Вид животного и детальную диагностику здоровья уточнят после прибытия в Центр воспроизводства – в том числе после проведения генетической экспертизы."Дата приезда пока не определена – она будет зависеть в том числе от ее готовности к переезду. Сразу же по прибытию тигрицы в Центр воспроизводства ее сразу осмотрят ветврачи, включая офтальмолога, чтобы определить оптимальный курс дальнейшей заботы", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220905/bilan-1814431271.html

https://ria.ru/20221010/tigritsa-1822742750.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана радионова, саратов, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)