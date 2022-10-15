https://ria.ru/20221015/zoopark-1824234395.html
Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова
Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова - РИА Новости, 15.10.2022
Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова
Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова, дата приезда пока не определена, но по прибытию тигрицы в Центр воспроизводства ее осмотрят... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:30
2022-10-15T08:30
2022-10-15T08:30
общество
светлана радионова
саратов
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова, дата приезда пока не определена, но по прибытию тигрицы в Центр воспроизводства ее осмотрят ветврачи, включая офтальмолога, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в ведомство поступали сообщения с просьбой помочь тигрице по кличке Аврора из Саратова, которая попала в неволю тигренком, а когда подросла, то ее заперли в сарае без окон, где из-за отсутствия надлежащего ухода животное ослепло. Глава ведомства отмечала, что служба намерена добиться изъятия тигрицы у жителя Саратова. По ее словам, животное нуждается в лечении."Тигрице необходима профессиональная помощь. Росприроднадзор связался с Московским зоопарком, чтобы на место выехали специалисты, перевезли ее в подходящие условия содержания и обеспечили требуемый уход. Сейчас Московский зоопарк готовит необходимую документацию и транспортный контейнер для перевозки тигрицы, продумывает оптимальный маршрут, а также заранее обеспечивает необходимую территорию для ее содержания в карантинной зоне Центра воспроизводства редких видов под Волоколамском", - рассказали в пресс-службе.В зоопарке отметили, что о состоянии тигрицы пока можно судить только в общих чертах. Вид животного и детальную диагностику здоровья уточнят после прибытия в Центр воспроизводства – в том числе после проведения генетической экспертизы."Дата приезда пока не определена – она будет зависеть в том числе от ее готовности к переезду. Сразу же по прибытию тигрицы в Центр воспроизводства ее сразу осмотрят ветврачи, включая офтальмолога, чтобы определить оптимальный курс дальнейшей заботы", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220905/bilan-1814431271.html
https://ria.ru/20221010/tigritsa-1822742750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, светлана радионова, саратов, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Светлана Радионова, Саратов, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова
Московский зоопарк поможет ослепшей из-за плохого ухода тигрице Авроре из Саратова
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Московский зоопарк окажет помощь слепой тигрице из Саратова, дата приезда пока не определена, но по прибытию тигрицы в Центр воспроизводства ее осмотрят ветврачи, включая офтальмолога, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова
рассказала, что в ведомство поступали сообщения с просьбой помочь тигрице по кличке Аврора из Саратова, которая попала в неволю тигренком, а когда подросла, то ее заперли в сарае без окон, где из-за отсутствия надлежащего ухода животное ослепло. Глава ведомства отмечала, что служба намерена добиться изъятия тигрицы у жителя Саратова. По ее словам, животное нуждается в лечении.
"Тигрице необходима профессиональная помощь. Росприроднадзор связался с Московским зоопарком, чтобы на место выехали специалисты, перевезли ее в подходящие условия содержания и обеспечили требуемый уход. Сейчас Московский зоопарк готовит необходимую документацию и транспортный контейнер для перевозки тигрицы, продумывает оптимальный маршрут, а также заранее обеспечивает необходимую территорию для ее содержания в карантинной зоне Центра воспроизводства редких видов под Волоколамском", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что о состоянии тигрицы пока можно судить только в общих чертах. Вид животного и детальную диагностику здоровья уточнят после прибытия в Центр воспроизводства – в том числе после проведения генетической экспертизы.
"Дата приезда пока не определена – она будет зависеть в том числе от ее готовности к переезду. Сразу же по прибытию тигрицы в Центр воспроизводства ее сразу осмотрят ветврачи, включая офтальмолога, чтобы определить оптимальный курс дальнейшей заботы", - добавили в пресс-службе.