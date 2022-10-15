https://ria.ru/20221015/zerno-1824253333.html

Продуктовая сделка будет продлена, заявил координатор ООН

Продуктовая сделка будет продлена, заявил координатор ООН - РИА Новости, 15.10.2022

Продуктовая сделка будет продлена, заявил координатор ООН

Координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла считает, что "продуктовая сделка" будет не только продлена, но и, возможно,... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:40

2022-10-15T11:40

2022-10-15T11:40

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла считает, что "продуктовая сделка" будет не только продлена, но и, возможно, расширена.Ранее источник в Стамбуле заявил РИА Новости, что переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки" ведутся, есть надежда на консенсус. Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября."Все, что я слышал, указывает на то, что она будет не только продлена, но и, возможно, расширена", - отметил Абдулла в интервью изданию Politico.Согласно координатору, Москва и Киев выдвигают требования для обновления договоренности. Так, Россия призывает возобновить экспорт аммиака, а Украина хочет продления сделки более чем на год и включения в нее порта города Николаев.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20221014/sdelka-1823899071.html

https://ria.ru/20221014/putin-1824081084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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