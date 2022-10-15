Продуктовая сделка будет продлена, заявил координатор ООН
Координатор ООН Амир Махмуд Абдулла: продуктовую сделку продлят и, возможно, расширят
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла считает, что "продуктовая сделка" будет не только продлена, но и, возможно, расширена.
Ранее источник в Стамбуле заявил РИА Новости, что переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки" ведутся, есть надежда на консенсус. Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября.
"Все, что я слышал, указывает на то, что она будет не только продлена, но и, возможно, расширена", - отметил Абдулла в интервью изданию Politico.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.