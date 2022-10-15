https://ria.ru/20221015/zerno-1824221177.html

СКЦ прокомментировал версию ФСБ о доставке взрывчатки для Крымского моста

СКЦ прокомментировал версию ФСБ о доставке взрывчатки для Крымского моста - РИА Новости, 15.10.2022

СКЦ прокомментировал версию ФСБ о доставке взрывчатки для Крымского моста

Первое судно в Болгарию с Украины в рамках зерновой сделки ушло в начале сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства ООН в Совместном... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T01:05

2022-10-15T01:05

2022-10-15T09:35

украина

болгария

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

оон

министерство обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822468519_0:195:3079:1927_1920x0_80_0_0_90b3ad5d3cf6a662767192aaa83cda52.jpg

ООН, 15 окт – РИА Новости. Первое судно в Болгарию с Украины в рамках зерновой сделки ушло в начале сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла. Так она прокомментировала версию ФСБ о маршруте доставки взрывчатки для Крымского моста.В ФСБ в среду заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).На вопрос о том, осуществлялся ли рейс Одесса — Русе в рамках черноморской зерновой инициативы, Палла сказала: "Я не знаю подробностей рейса, о котором вы говорите, но могу подтвердить, что все рейсы судов, участвующих в черноморской зерновой инициативе, круглосуточно и без выходных отслеживаются Совместным координационным центром при прохождении через морской гуманитарный коридор".По ее словам, "первый рейс в рамках инициативы с пунктом назначения в Болгарии состоялся в начале сентября".Согласно данным СКЦ, это рейс судна FULMАR S, отплывшего 2 сентября из порта Южный в Болгарию. Досмотр оно прошло 5 сентября.Палла напомнила, что рейсы идут из Одессы, Черноморска и Южного в Стамбул, где СКЦ досматривает суда. Проверка проводилась как на пути на Украину, так и на обратном маршруте."Судам, участвующим в инициативе, не разрешается заходить в какой-либо другой порт во время прохождения Черного моря. Это означает, что после выхода с Украины они следуют по коридору и по маршруту до Стамбула. После завершения проверки они отправляются в конечный пункт назначения", - отметила Палла.Теракт на Крымском мостуУтром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.По данным следствия, доставленный в Болгарию груз со взрывчаткой фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.

https://ria.ru/20221014/sdelka-1824216911.html

https://ria.ru/20221014/vosstanovlenie-1824178846.html

https://ria.ru/20221014/dosmotr-1824176606.html

украина

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, болгария, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, министерство обороны украины