https://ria.ru/20221015/zerno-1824221177.html
СКЦ прокомментировал версию ФСБ о доставке взрывчатки для Крымского моста
СКЦ прокомментировал версию ФСБ о доставке взрывчатки для Крымского моста - РИА Новости, 15.10.2022
СКЦ прокомментировал версию ФСБ о доставке взрывчатки для Крымского моста
Первое судно в Болгарию с Украины в рамках зерновой сделки ушло в начале сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства ООН в Совместном... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T01:05
2022-10-15T01:05
2022-10-15T09:35
украина
болгария
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
оон
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Первое судно в Болгарию с Украины в рамках зерновой сделки ушло в начале сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла. Так она прокомментировала версию ФСБ о маршруте доставки взрывчатки для Крымского моста.В ФСБ в среду заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).На вопрос о том, осуществлялся ли рейс Одесса — Русе в рамках черноморской зерновой инициативы, Палла сказала: "Я не знаю подробностей рейса, о котором вы говорите, но могу подтвердить, что все рейсы судов, участвующих в черноморской зерновой инициативе, круглосуточно и без выходных отслеживаются Совместным координационным центром при прохождении через морской гуманитарный коридор".По ее словам, "первый рейс в рамках инициативы с пунктом назначения в Болгарии состоялся в начале сентября".Согласно данным СКЦ, это рейс судна FULMАR S, отплывшего 2 сентября из порта Южный в Болгарию. Досмотр оно прошло 5 сентября.Палла напомнила, что рейсы идут из Одессы, Черноморска и Южного в Стамбул, где СКЦ досматривает суда. Проверка проводилась как на пути на Украину, так и на обратном маршруте."Судам, участвующим в инициативе, не разрешается заходить в какой-либо другой порт во время прохождения Черного моря. Это означает, что после выхода с Украины они следуют по коридору и по маршруту до Стамбула. После завершения проверки они отправляются в конечный пункт назначения", - отметила Палла.Теракт на Крымском мостуУтром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.По данным следствия, доставленный в Болгарию груз со взрывчаткой фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.
https://ria.ru/20221014/sdelka-1824216911.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, болгария, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, министерство обороны украины
Украина, Болгария, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ООН, Министерство обороны Украины
01:05 15.10.2022 (обновлено: 09:35 15.10.2022)
СКЦ прокомментировал версию ФСБ о доставке взрывчатки для Крымского моста
СКЦ о версии ФСБ о доставке взрывчатки: первое судно ушло в Болгарию с Украины в сентябре
ООН, 15 окт – РИА Новости. Первое судно в Болгарию с Украины в рамках зерновой сделки ушло в начале сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла. Так она прокомментировала версию ФСБ о маршруте доставки взрывчатки для Крымского моста.
В ФСБ
в среду заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из порта Одессы
в болгарский город Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).
На вопрос о том, осуществлялся ли рейс Одесса — Русе в рамках черноморской зерновой инициативы, Палла сказала: "Я не знаю подробностей рейса, о котором вы говорите, но могу подтвердить, что все рейсы судов, участвующих в черноморской зерновой инициативе, круглосуточно и без выходных отслеживаются Совместным координационным центром при прохождении через морской гуманитарный коридор".
По ее словам, "первый рейс в рамках инициативы с пунктом назначения в Болгарии состоялся в начале сентября".
Согласно данным СКЦ, это рейс судна FULMАR S, отплывшего 2 сентября из порта Южный в Болгарию. Досмотр оно прошло 5 сентября.
Палла напомнила, что рейсы идут из Одессы, Черноморска и Южного в Стамбул, где СКЦ досматривает суда. Проверка проводилась как на пути на Украину, так и на обратном маршруте.
"Судам, участвующим в инициативе, не разрешается заходить в какой-либо другой порт во время прохождения Черного моря
. Это означает, что после выхода с Украины они следуют по коридору и по маршруту до Стамбула. После завершения проверки они отправляются в конечный пункт назначения", - отметила Палла.
Утром 8 октября на Крымском мосту
взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
По данным следствия, доставленный в Болгарию груз со взрывчаткой фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.
Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.
По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.