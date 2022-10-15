https://ria.ru/20221015/zelenskiy-1824229260.html

Американцы поставили Зеленского на место

Американцы поставили Зеленского на место - РИА Новости, 15.10.2022

Американцы поставили Зеленского на место

Зрители американского телеканала Fox News поддержали телеведущего Такера Карлсона после его слов о Владимире Зеленском. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T07:19

2022-10-15T07:19

2022-10-15T07:19

в мире

такер карлсон

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News поддержали телеведущего Такера Карлсона после его слов о Владимире Зеленском.Ранее Карлсон раскритиковал Зеленского за его призыв к Западу предоставить материальную помощь. "Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?" — заявил в эфире журналист.Зрители телеканала согласились с мнением Карлсона."Лучший ответ на список рождественских пожеланий Зеленского", - написал пользователь Robert Gass."Значит, "потребности" Зеленского важнее, чем потребности налогоплательщиков США? В конце концов, это наши деньги, и они нужны нам! Как смеют служители в правительстве обращаться с нами таким образом. Им нужно помнить, на кого они работают", - заявил T.A. Smith."Меня бесит, как он просто выдает список пожеланий! Почему они не прекращают эти расходы?" – возмутился Pam VanCleave."Как гражданин США, я ничего не должен Украине!" – подчеркнул Pat Hacker."Зеленский буквально звучал как мои дети, когда они рассказывали мне, что им нужно на расходы в колледже", - резюмировал ultimate sunrise.Накануне президент США Джо Байден уполномочил Госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. С января 2021 года Вашингтон уже предоставил Киеву военной помощи на 18,2 миллиарда долларов, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда.В начале октября Байден также подписал закон о временном финансировании правительства до середины декабря, включающий 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Из этих средств порядка 4,5 миллиардов предназначены на экономическую поддержку украинского правительства, что включает помощь в обеспечении работы критически важных правительственных органов.

https://ria.ru/20221012/zelenskiy-1823292955.html

https://ria.ru/20221012/finansy-1823551802.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, такер карлсон, владимир зеленский, джо байден, сша, украина