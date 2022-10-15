https://ria.ru/20221015/zelenskiy-1824229260.html
Американцы поставили Зеленского на место
Американцы поставили Зеленского на место - РИА Новости, 15.10.2022
Американцы поставили Зеленского на место
Зрители американского телеканала Fox News поддержали телеведущего Такера Карлсона после его слов о Владимире Зеленском. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T07:19
2022-10-15T07:19
2022-10-15T07:19
в мире
такер карлсон
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джо байден
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украина
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News поддержали телеведущего Такера Карлсона после его слов о Владимире Зеленском.Ранее Карлсон раскритиковал Зеленского за его призыв к Западу предоставить материальную помощь. "Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?" — заявил в эфире журналист.Зрители телеканала согласились с мнением Карлсона."Лучший ответ на список рождественских пожеланий Зеленского", - написал пользователь Robert Gass."Значит, "потребности" Зеленского важнее, чем потребности налогоплательщиков США? В конце концов, это наши деньги, и они нужны нам! Как смеют служители в правительстве обращаться с нами таким образом. Им нужно помнить, на кого они работают", - заявил T.A. Smith."Меня бесит, как он просто выдает список пожеланий! Почему они не прекращают эти расходы?" – возмутился Pam VanCleave."Как гражданин США, я ничего не должен Украине!" – подчеркнул Pat Hacker."Зеленский буквально звучал как мои дети, когда они рассказывали мне, что им нужно на расходы в колледже", - резюмировал ultimate sunrise.Накануне президент США Джо Байден уполномочил Госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. С января 2021 года Вашингтон уже предоставил Киеву военной помощи на 18,2 миллиарда долларов, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда.В начале октября Байден также подписал закон о временном финансировании правительства до середины декабря, включающий 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Из этих средств порядка 4,5 миллиардов предназначены на экономическую поддержку украинского правительства, что включает помощь в обеспечении работы критически важных правительственных органов.
https://ria.ru/20221012/zelenskiy-1823292955.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, такер карлсон, владимир зеленский, джо байден, сша, украина
В мире, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина
Американцы поставили Зеленского на место
Зрители Fox News раскритиковали Зеленского за просьбы материальной помощи у США
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Зрители американского телеканала Fox News поддержали
телеведущего Такера Карлсона после его слов о Владимире Зеленском.
Ранее Карлсон раскритиковал Зеленского за его призыв к Западу предоставить материальную помощь. "Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?" — заявил в эфире журналист.
Зрители телеканала согласились с мнением Карлсона.
"Лучший ответ на список рождественских пожеланий Зеленского", - написал пользователь Robert Gass.
"Значит, "потребности" Зеленского важнее, чем потребности налогоплательщиков США
? В конце концов, это наши деньги, и они нужны нам! Как смеют служители в правительстве обращаться с нами таким образом. Им нужно помнить, на кого они работают", - заявил T.A. Smith.
"Меня бесит, как он просто выдает список пожеланий! Почему они не прекращают эти расходы?" – возмутился Pam VanCleave.
"Как гражданин США, я ничего не должен Украине
!" – подчеркнул Pat Hacker.
"Зеленский буквально звучал как мои дети, когда они рассказывали мне, что им нужно на расходы в колледже", - резюмировал ultimate sunrise.
Накануне президент США Джо Байден
уполномочил Госдеп
выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. С января 2021 года Вашингтон уже предоставил Киеву военной помощи на 18,2 миллиарда долларов, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда.
В начале октября Байден также подписал закон о временном финансировании правительства до середины декабря, включающий 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Из этих средств порядка 4,5 миллиардов предназначены на экономическую поддержку украинского правительства, что включает помощь в обеспечении работы критически важных правительственных органов.