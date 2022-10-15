Зеленский заявил, что на Украине восстановили 15 объектов энергетики
Зеленский: украинские службы восстановили 15 объектов энергосистемы после обстрелов
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские службы восстановили 15 объектов энергосистемы, которые пострадали из-за взрывов, в некоторых городах и районах продолжают применять веерные отключения электричества.
"В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений", - сказал он в обращении, опубликованном в Telegram.
По его словам, службы восстановили 15 поврежденных объектов. Зеленский призвал украинцев "сознательно" уменьшить потребление электричества по часам в пиковое время, чтобы энергосистема работала стабильно.
Ранее власти Украины призывали население максимально снизить энергопотребление в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему страны. В ряде регионов вели веерные отключения.
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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