https://ria.ru/20221015/zelenskiy-1824224268.html

Зеленский заявил, что на Украине восстановили 15 объектов энергетики

Зеленский заявил, что на Украине восстановили 15 объектов энергетики - РИА Новости, 15.10.2022

Зеленский заявил, что на Украине восстановили 15 объектов энергетики

Владимир Зеленский заявил, что украинские службы восстановили 15 объектов энергосистемы, которые пострадали из-за взрывов, в некоторых городах и районах... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T02:52

2022-10-15T02:52

2022-10-15T02:52

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские службы восстановили 15 объектов энергосистемы, которые пострадали из-за взрывов, в некоторых городах и районах продолжают применять веерные отключения электричества.По его словам, службы восстановили 15 поврежденных объектов. Зеленский призвал украинцев "сознательно" уменьшить потребление электричества по часам в пиковое время, чтобы энергосистема работала стабильно.Ранее власти Украины призывали население максимально снизить энергопотребление в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему страны. В ряде регионов вели веерные отключения.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/zelenskiy-1823861025.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия