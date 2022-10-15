https://ria.ru/20221015/vzryvy-1824218821.html

Власти Украины заявили о взрывах в Кривом Роге

Власти Украины заявили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 15.10.2022

Власти Украины заявили о взрывах в Кривом Роге

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Кривом Роге Днепропетровской области местные паблики сообщают о взрывах. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T00:13

2022-10-15T00:13

2022-10-15T00:19

специальная военная операция на украине

антон геращенко

украина

кривой рог

днепропетровская область

мвд украины

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Кривом Роге Днепропетровской области местные паблики сообщают о взрывах."Местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге. Будьте в укрытиях!" - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Ранее взрывы слышны в городе Марганец в Днепропетровской области Украины, сообщил телеканал 5.ua. Чуть позже телеканал сообщил, что в нескольких областях объявлена воздушная тревога. В частности, в Полтавкой, Николаевкой, Одесской областях.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221015/osveschenie-1824218176.html

https://ria.ru/20221010/vzryv-1822908805.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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антон геращенко, украина, кривой рог, днепропетровская область, мвд украины