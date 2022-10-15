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Власти Украины заявили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/vzryvy-1824218821.html
Власти Украины заявили о взрывах в Кривом Роге
Власти Украины заявили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 15.10.2022
Власти Украины заявили о взрывах в Кривом Роге
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Кривом Роге Днепропетровской области местные паблики сообщают о взрывах. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T00:13
2022-10-15T00:19
специальная военная операция на украине
антон геращенко
украина
кривой рог
днепропетровская область
мвд украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Кривом Роге Днепропетровской области местные паблики сообщают о взрывах."Местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге. Будьте в укрытиях!" - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Ранее взрывы слышны в городе Марганец в Днепропетровской области Украины, сообщил телеканал 5.ua. Чуть позже телеканал сообщил, что в нескольких областях объявлена воздушная тревога. В частности, в Полтавкой, Николаевкой, Одесской областях.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221015/osveschenie-1824218176.html
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украина
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антон геращенко, украина, кривой рог, днепропетровская область, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, Антон Геращенко, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, МВД Украины
00:13 15.10.2022 (обновлено: 00:19 15.10.2022)
 
Власти Украины заявили о взрывах в Кривом Роге

Советник главы МВД Украины Геращенко заявил о взрывах в Кривом Роге

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Кривом Роге Днепропетровской области местные паблики сообщают о взрывах.
"Местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге. Будьте в укрытиях!" - написал Геращенко в своем Telegram-канале.
Вид на город Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
00:00Специальная военная операция на Украине
В Кривом Роге уменьшили уличное освещение на 60 процентов
Ранее взрывы слышны в городе Марганец в Днепропетровской области Украины, сообщил телеканал 5.ua. Чуть позже телеканал сообщил, что в нескольких областях объявлена воздушная тревога. В частности, в Полтавкой, Николаевкой, Одесской областях.
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Последствия взрыва на улице Днепропетровска - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 17:57Специальная военная операция на Украине
В Кривом Роге, Кременчуге и Черкассах прогремели новые взрывы
 
Специальная военная операция на УкраинеАнтон ГеращенкоУкраинаКривой РогДнепропетровская областьМВД Украины
 
 
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