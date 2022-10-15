Рейтинг@Mail.ru
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/vzryv-1824232161.html
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек - РИА Новости, 15.10.2022
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек
Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:03
2022-10-15T10:46
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824246030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82cd5c2ea235cb168ca5c66b8d334cb2.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.Ранее власти сообщили о 25 погибших."Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что 11 пострадавших находятся в больницах.Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.
https://ria.ru/20221014/shakhta-1824186078.html
https://ria.ru/20221014/postradavshie-1824210647.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа спасателей на месте взрыва в шахте на севере Турции
Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу. Ранее власти сообщили о 25 погибших. Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.
2022-10-15T08:03
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824246030_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a931e73b47e8bbff74b77ee21f94180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
08:03 15.10.2022 (обновлено: 10:46 15.10.2022)
 
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек

Число погибших при взрыве на угольной шахте на севере в Турции возросло до 28 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.
Ранее власти сообщили о 25 погибших.
Пострадавших выносят из шахты в турецком городе Бартын, где прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 19:37
В Турции на шахте произошел взрыв, под завалами есть рабочие
"Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что 11 пострадавших находятся в больницах.
Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.
Медики забирают пострадавшего от взрыва на шахте в Турции - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 22:21
После взрыва на шахте в Турции госпитализировали 19 человек
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала