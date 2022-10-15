https://ria.ru/20221015/vzryv-1824232161.html
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек - РИА Новости, 15.10.2022
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек
Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:03
2022-10-15T08:03
2022-10-15T10:46
в мире
турция
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.Ранее власти сообщили о 25 погибших."Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что 11 пострадавших находятся в больницах.Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.
https://ria.ru/20221014/shakhta-1824186078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824246030_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a931e73b47e8bbff74b77ee21f94180.jpg
Работа спасателей на месте взрыва в шахте на севере Турции
Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу. Ранее власти сообщили о 25 погибших. Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.
2022-10-15T08:03
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
08:03 15.10.2022 (обновлено: 10:46 15.10.2022)
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек
Число погибших при взрыве на угольной шахте на севере в Турции возросло до 28 человек
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает
телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.
Ранее власти сообщили о 25 погибших.
"Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что 11 пострадавших находятся в больницах.
Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.