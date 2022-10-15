https://ria.ru/20221015/vzryv-1824232161.html

В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек

В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек - РИА Новости, 15.10.2022

В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек

Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:03

2022-10-15T08:03

2022-10-15T10:46

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824246030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82cd5c2ea235cb168ca5c66b8d334cb2.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.Ранее власти сообщили о 25 погибших."Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что 11 пострадавших находятся в больницах.Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан.

https://ria.ru/20221014/shakhta-1824186078.html

https://ria.ru/20221014/postradavshie-1824210647.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спасателей на месте взрыва в шахте на севере Турции Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу. Ранее власти сообщили о 25 погибших. Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции, сообщила губернатор Бартына Нуртадж Арслан. 2022-10-15T08:03 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция