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ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/vsu-1824226197.html
ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат
ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат - РИА Новости, 15.10.2022
ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат
Командиры украинских войск при отступлении на херсонском направлении бросили списки украинских военнослужащих 53-й бригады, которые проходили обучение в... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T04:20
2022-10-15T04:26
специальная военная операция на украине
германия
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 15 окт – РИА Новости. Командиры украинских войск при отступлении на херсонском направлении бросили списки украинских военнослужащих 53-й бригады, которые проходили обучение в Германии этим летом, документы оказались в распоряжении РИА Новости благодаря сотрудникам российских силовых структур.В списке указаны данные по штатным должностям личного состава кадрированной мотострелковой роты – офицеров и младших чинов с должностями, званиями и военно-учетными специальностями."Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили. Бригада работала на Херсонском направлении, летом отправляли своих бойцов учиться в Германию", - сказал собеседник агентства.Примечательно, что из списочного состава в 85 должностей укомплектованы всего 55, а почти все командиры - на звание ниже, чем положено по штату. Российские силовики считают, что это может свидетельствовать о проблемах с комплектованием подразделений 53-й бригады.Среди направленных в Германию офицеров – командир роты старший лейтенант Вадим Черний, его заместитель по морально-психологическому обеспечению лейтенант Максим Трубицын, командиры взвода лейтенанты Вячеслав Луценко, Богдан Ходоровский и Артем Мундриевский, прапорщик Станислав Яровой, старшины, старшие сержанты, сержанты, младшие сержанты, старшие солдаты (ефрейторы) и солдаты. Военно-учетные специальности – стрелки, гранатометчики, механики-водители, наводчики, снайперы, медики.
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германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Вооруженные силы Украины
04:20 15.10.2022 (обновлено: 04:26 15.10.2022)
 
ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат

Командиры ВСУ под Херсоном оставили списки военнослужащих 53-й бригады, обучавшихся в ФРГ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 15 окт – РИА Новости. Командиры украинских войск при отступлении на херсонском направлении бросили списки украинских военнослужащих 53-й бригады, которые проходили обучение в Германии этим летом, документы оказались в распоряжении РИА Новости благодаря сотрудникам российских силовых структур.
В списке указаны данные по штатным должностям личного состава кадрированной мотострелковой роты – офицеров и младших чинов с должностями, званиями и военно-учетными специальностями.
"Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили. Бригада работала на Херсонском направлении, летом отправляли своих бойцов учиться в Германию", - сказал собеседник агентства.
Примечательно, что из списочного состава в 85 должностей укомплектованы всего 55, а почти все командиры - на звание ниже, чем положено по штату. Российские силовики считают, что это может свидетельствовать о проблемах с комплектованием подразделений 53-й бригады.
Среди направленных в Германию офицеров – командир роты старший лейтенант Вадим Черний, его заместитель по морально-психологическому обеспечению лейтенант Максим Трубицын, командиры взвода лейтенанты Вячеслав Луценко, Богдан Ходоровский и Артем Мундриевский, прапорщик Станислав Яровой, старшины, старшие сержанты, сержанты, младшие сержанты, старшие солдаты (ефрейторы) и солдаты. Военно-учетные специальности – стрелки, гранатометчики, механики-водители, наводчики, снайперы, медики.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 10:16В мире
Командир в ЛНР: ВСУ при отступлении бросили стратегически важные позиции
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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