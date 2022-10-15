https://ria.ru/20221015/vsu-1824226197.html

ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат

ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат - РИА Новости, 15.10.2022

ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат

Командиры украинских войск при отступлении на херсонском направлении бросили списки украинских военнослужащих 53-й бригады, которые проходили обучение в... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T04:20

2022-10-15T04:20

2022-10-15T04:26

специальная военная операция на украине

германия

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 15 окт – РИА Новости. Командиры украинских войск при отступлении на херсонском направлении бросили списки украинских военнослужащих 53-й бригады, которые проходили обучение в Германии этим летом, документы оказались в распоряжении РИА Новости благодаря сотрудникам российских силовых структур.В списке указаны данные по штатным должностям личного состава кадрированной мотострелковой роты – офицеров и младших чинов с должностями, званиями и военно-учетными специальностями."Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили. Бригада работала на Херсонском направлении, летом отправляли своих бойцов учиться в Германию", - сказал собеседник агентства.Примечательно, что из списочного состава в 85 должностей укомплектованы всего 55, а почти все командиры - на звание ниже, чем положено по штату. Российские силовики считают, что это может свидетельствовать о проблемах с комплектованием подразделений 53-й бригады.Среди направленных в Германию офицеров – командир роты старший лейтенант Вадим Черний, его заместитель по морально-психологическому обеспечению лейтенант Максим Трубицын, командиры взвода лейтенанты Вячеслав Луценко, Богдан Ходоровский и Артем Мундриевский, прапорщик Станислав Яровой, старшины, старшие сержанты, сержанты, младшие сержанты, старшие солдаты (ефрейторы) и солдаты. Военно-учетные специальности – стрелки, гранатометчики, механики-водители, наводчики, снайперы, медики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/dnr-1807700083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, вооруженные силы украины