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РФПИ экспортировал вакцину "Спутник V" на 1,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.10.2022
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РФПИ экспортировал вакцину "Спутник V" на 1,3 миллиарда долларов
РФПИ экспортировал вакцину "Спутник V" на 1,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.10.2022
РФПИ экспортировал вакцину "Спутник V" на 1,3 миллиарда долларов
Вакцина против коронавируса "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России, объем ее продаж в... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T23:00
2022-10-15T23:00
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России, объем ее продаж в зарубежные страны превысил 1,3 миллиарда долларов, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.По поручению президента России команда РФПИ организовала работу по производству вакцины "Спутник V" и продвижению ее на зарубежных рынках. Интервью с Дмитриевым стало частью нового документального фильма Сергея Брилева "Выход из карантина. Через Эмираты", который канал "Россия 24" показал 15 октября.Дмитриев напомнил, что благодаря впечатляющим результатам клинических исследований и реального применения национальная вакцина доказала свою безопасность и эффективность не только в России, но и в большом количестве зарубежных стран. В настоящее время "Спутник" зарегистрирован более, чем в 70 странах. При этом одни из самых главных клинических испытаний вакцины были проведены именно в ОАЭ."Эта работа была очень важной, потому что, когда Объединенные Арабские Эмираты зарегистрировали вакцину, это стало знаком качества не только для Ближнего Востока, но и для многих стран в мире", - заявил Дмитриев.Глава РФПИ отметил, что проведение клинических испытаний вакцины и налаживание ее производства в международном масштабе происходило "на фоне очень сложной борьбы, потому что компании "большой фармы" привыкли уничтожать конкурентов и очень сильно бороться, у многих из них бюджеты в год на продвижение продуктов - более 50 миллиардов долларов в год"."Безусловно, "Спутник" стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фарма-компанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт "Спутник" более, чем на 1,3 миллиарда долларов, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта "Спутника". Это важная история успеха и важная история мобилизации всех ресурсов, которые были в распоряжении РФПИ, на решение важнейшей для страны и для мира задачи", - подчеркнул Дмитриев.Глава Фонда добавил, что Россия должна быть готова к новым, возможно, более опасным мутациям коронавируса."Здесь Россия хорошо защищена национальной вакциной, "Спутник" показал очень высокую эффективность и против версии "Омикрон", и создана отдельная версия "Спутника" против версии "Омикрон", и безусловно, для новых мутаций тоже в течение двух-трех месяцев центр Гамалеи готов создавать, а мы готовы производить и распространять, новые версии вакцины", - заключил он.
https://ria.ru/20221003/vaktsina-1821244894.html
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российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, вакцина "спутник v"
Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Вакцина "Спутник V"
23:00 15.10.2022
 
РФПИ экспортировал вакцину "Спутник V" на 1,3 миллиарда долларов

Гендиректор РФПИ Дмитриев: экспорт вакцины "Спутник V" превысил 1,3 миллиарда долларов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России, объем ее продаж в зарубежные страны превысил 1,3 миллиарда долларов, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По поручению президента России команда РФПИ организовала работу по производству вакцины "Спутник V" и продвижению ее на зарубежных рынках. Интервью с Дмитриевым стало частью нового документального фильма Сергея Брилева "Выход из карантина. Через Эмираты", который канал "Россия 24" показал 15 октября.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 18:16Распространение коронавируса
Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 18 месяцев
Дмитриев напомнил, что благодаря впечатляющим результатам клинических исследований и реального применения национальная вакцина доказала свою безопасность и эффективность не только в России, но и в большом количестве зарубежных стран. В настоящее время "Спутник" зарегистрирован более, чем в 70 странах. При этом одни из самых главных клинических испытаний вакцины были проведены именно в ОАЭ.
"Эта работа была очень важной, потому что, когда Объединенные Арабские Эмираты зарегистрировали вакцину, это стало знаком качества не только для Ближнего Востока, но и для многих стран в мире", - заявил Дмитриев.
Глава РФПИ отметил, что проведение клинических испытаний вакцины и налаживание ее производства в международном масштабе происходило "на фоне очень сложной борьбы, потому что компании "большой фармы" привыкли уничтожать конкурентов и очень сильно бороться, у многих из них бюджеты в год на продвижение продуктов - более 50 миллиардов долларов в год".
"Безусловно, "Спутник" стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фарма-компанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт "Спутник" более, чем на 1,3 миллиарда долларов, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта "Спутника". Это важная история успеха и важная история мобилизации всех ресурсов, которые были в распоряжении РФПИ, на решение важнейшей для страны и для мира задачи", - подчеркнул Дмитриев.
Глава Фонда добавил, что Россия должна быть готова к новым, возможно, более опасным мутациям коронавируса.
"Здесь Россия хорошо защищена национальной вакциной, "Спутник" показал очень высокую эффективность и против версии "Омикрон", и создана отдельная версия "Спутника" против версии "Омикрон", и безусловно, для новых мутаций тоже в течение двух-трех месяцев центр Гамалеи готов создавать, а мы готовы производить и распространять, новые версии вакцины", - заключил он.
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 03:20Распространение коронавируса
Гинцбург: вакцина от "дельты" и "омикрона" создана на основе "Спутника V"
 
Российский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевВакцина "Спутник V"
 
 
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