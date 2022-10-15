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Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на Лисичанском направлении - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/vagner-1824227019.html
Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на Лисичанском направлении
Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на Лисичанском направлении - РИА Новости, 15.10.2022
Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на Лисичанском направлении
Бойцы разведывательного взвода подразделения "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на Лисичанском направлении, что позволило... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T05:06
2022-10-15T10:06
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
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ЛИСИЧАНСК, 15 окт — РИА Новости. Бойцы разведывательного взвода подразделения "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на Лисичанском направлении, что позволило военным расширить зону контроля и занять новые позиции, передает корреспондент РИА Новости."До противника метров 250, может быть, 300. В следующей посадке они стоят. Пусть кричат "Слава Украине!" — кому угодно. Мы все равно придем и заберем. Это наша земля", — сказал РИА Новости один из участников операции.Данные от разведчиков о местонахождении противника позволили войскам занять новый район и укрепиться на этой территории.Ранее стало известно, что бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220821/ukreprayon-1811164868.html
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РИА Новости
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96
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Бойцы разведгруппы "Вагнер" на лисичанском направлении
Бойцы разведывательного взвода группы "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на лисичанском направлении, что позволило военным расширить зону контроля и занять новые позиции, передает корреспондент РИА Новости
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чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер"
05:06 15.10.2022 (обновлено: 10:06 15.10.2022)
 
Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на Лисичанском направлении

Рейд разведки "Вагнера" позволил занять позиции на Лисичанском направлении

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ЛИСИЧАНСК, 15 окт — РИА Новости. Бойцы разведывательного взвода подразделения "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на Лисичанском направлении, что позволило военным расширить зону контроля и занять новые позиции, передает корреспондент РИА Новости.
"До противника метров 250, может быть, 300. В следующей посадке они стоят. Пусть кричат "Слава Украине!" — кому угодно. Мы все равно придем и заберем. Это наша земля", — сказал РИА Новости один из участников операции.
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Данные от разведчиков о местонахождении противника позволили войскам занять новый район и укрепиться на этой территории.
Ранее стало известно, что бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеЧВК "Вагнер"
 
 
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