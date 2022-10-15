https://ria.ru/20221015/vagner-1824227019.html

Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на Лисичанском направлении

Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на Лисичанском направлении - РИА Новости, 15.10.2022

Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на Лисичанском направлении

Бойцы разведывательного взвода подразделения "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на Лисичанском направлении, что позволило... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T05:06

2022-10-15T05:06

2022-10-15T10:06

специальная военная операция на украине

чвк "вагнер"

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ЛИСИЧАНСК, 15 окт — РИА Новости. Бойцы разведывательного взвода подразделения "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на Лисичанском направлении, что позволило военным расширить зону контроля и занять новые позиции, передает корреспондент РИА Новости."До противника метров 250, может быть, 300. В следующей посадке они стоят. Пусть кричат "Слава Украине!" — кому угодно. Мы все равно придем и заберем. Это наша земля", — сказал РИА Новости один из участников операции.Данные от разведчиков о местонахождении противника позволили войскам занять новый район и укрепиться на этой территории.Ранее стало известно, что бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220821/ukreprayon-1811164868.html

https://ria.ru/20221015/vagner-1824225148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы разведгруппы "Вагнер" на лисичанском направлении Бойцы разведывательного взвода группы "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на лисичанском направлении, что позволило военным расширить зону контроля и занять новые позиции, передает корреспондент РИА Новости 2022-10-15T05:06 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чвк "вагнер"