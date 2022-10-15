https://ria.ru/20221015/vagner-1824225148.html

Бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском

Бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском - РИА Новости, 15.10.2022

Бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском

Бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T03:24

2022-10-15T03:24

2022-10-15T08:49

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

красный лиман

киев

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны, передает корреспондент РИА Новости.После того, как российские силы перегруппировались на харьковском направлении и оставлении Красного Лимана российские войска стали уделять больше внимания подготовке оборонительных рубежей.Военнослужащие между собой называют эти сооружения "Линия Вагнера". В непосредственной близости от линии фронта бойцы группы "Вагнер" начали возведение нескольких линий обороны. Такая серьезная подготовка, по их словам, нужна, чтобы сдержать возможное наступление войск киевского режима на этом участке фронта."Украинские власти… собрали большое количество народа и ведут на убой", - пояснил РИА Новости боец группы "Вагнер".Машины для отрывки котлованов (МДК3) выбрасывают в воздух тонны земли. При помощи инженерной техники бойцы обустраивают противотанковые рвы. "Машина котлованная в день производит до тысячи метров", - рассказал оператор машины. Перед рвами выставляются бетонные надолбы, а пространство между линиями плотно минируется.Настроение у военных боевое. "Противник на 100% никуда не пройдет и будет здесь разбит", – выразил уверенность боец "Вагнера".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221015/vagner-1824227019.html

https://ria.ru/20220821/ukreprayon-1811164868.html

россия

красный лиман

киев

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Обустройство линий обороны под Лисичанском бойцами "Вагнера" Бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны, сотрудники этой группы уверены, что противник не пройдет и будет разбит. 2022-10-15T03:24 true PT1M13S

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владимир путин, россия, красный лиман, киев