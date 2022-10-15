Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/vagner-1824225148.html
Бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском
Бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском - РИА Новости, 15.10.2022
Бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском
Бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T03:24
2022-10-15T08:49
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
красный лиман
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824236221_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d801ac6e1bdb6e55c856d38614392c8.jpg
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны, передает корреспондент РИА Новости.После того, как российские силы перегруппировались на харьковском направлении и оставлении Красного Лимана российские войска стали уделять больше внимания подготовке оборонительных рубежей.Военнослужащие между собой называют эти сооружения "Линия Вагнера". В непосредственной близости от линии фронта бойцы группы "Вагнер" начали возведение нескольких линий обороны. Такая серьезная подготовка, по их словам, нужна, чтобы сдержать возможное наступление войск киевского режима на этом участке фронта."Украинские власти… собрали большое количество народа и ведут на убой", - пояснил РИА Новости боец группы "Вагнер".Машины для отрывки котлованов (МДК3) выбрасывают в воздух тонны земли. При помощи инженерной техники бойцы обустраивают противотанковые рвы. "Машина котлованная в день производит до тысячи метров", - рассказал оператор машины. Перед рвами выставляются бетонные надолбы, а пространство между линиями плотно минируется.Настроение у военных боевое. "Противник на 100% никуда не пройдет и будет здесь разбит", – выразил уверенность боец "Вагнера".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221015/vagner-1824227019.html
https://ria.ru/20220821/ukreprayon-1811164868.html
россия
красный лиман
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обустройство линий обороны под Лисичанском бойцами "Вагнера"
Бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны, сотрудники этой группы уверены, что противник не пройдет и будет разбит.
2022-10-15T03:24
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824236221_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e26ec42a5e421d9805ec5f57b11262d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, красный лиман, киев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Красный Лиман, Киев
03:24 15.10.2022 (обновлено: 08:49 15.10.2022)
 
Бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском

Бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны

Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Бойцы "Вагнера" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как российские силы перегруппировались на харьковском направлении и оставлении Красного Лимана российские войска стали уделять больше внимания подготовке оборонительных рубежей.
Бойцы разведгруппы Вагнер на лисичанском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
05:06Специальная военная операция на Украине
Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на Лисичанском направлении
Военнослужащие между собой называют эти сооружения "Линия Вагнера". В непосредственной близости от линии фронта бойцы группы "Вагнер" начали возведение нескольких линий обороны. Такая серьезная подготовка, по их словам, нужна, чтобы сдержать возможное наступление войск киевского режима на этом участке фронта.
"Украинские власти… собрали большое количество народа и ведут на убой", - пояснил РИА Новости боец группы "Вагнер".
Машины для отрывки котлованов (МДК3) выбрасывают в воздух тонны земли. При помощи инженерной техники бойцы обустраивают противотанковые рвы. "Машина котлованная в день производит до тысячи метров", - рассказал оператор машины. Перед рвами выставляются бетонные надолбы, а пространство между линиями плотно минируется.
Настроение у военных боевое. "Противник на 100% никуда не пройдет и будет здесь разбит", – выразил уверенность боец "Вагнера".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Неожиданный контакт и долгий бой – военный о штурме превращенного в укрепрайон села Покровское - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 21:35Специальная военная операция на Украине
ВСУ превратили село Покровское в укрепрайон, рассказал боец ЧВК "Вагнер"
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКрасный ЛиманКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала