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"Мы на грани". В США заявили о скорой смене политики по Украине - РИА Новости, 15.10.2022
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"Мы на грани". В США заявили о скорой смене политики по Украине
"Мы на грани". В США заявили о скорой смене политики по Украине - РИА Новости, 15.10.2022
"Мы на грани". В США заявили о скорой смене политики по Украине
США скоро будут вынуждены сменить политический курс по Украине из-за истощения запасов оружия, заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:22
2022-10-15T18:51
политика
джо байден
сша
украина
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США скоро будут вынуждены сменить политический курс по Украине из-за истощения запасов оружия, заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.По словам специалиста, он собрал достаточно информации об оставшихся запасах оружия в Соединенных Штатах и промышленных мощностях страны, а также получил сведения из источника в администрации президента Джо Байдена.Полученные данные говорят о том, что американские военные склады пустеют, а установок HIMARS, "Джавелинов" и гаубиц M777 становится все меньше, заявил Канчиан.Как уточнил эксперт, истощение запасов приведет к тому, что США начнут экспортировать менее качественные виды вооружений либо вовсе замедлят поставки.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от киевских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружение для ВСУ и поддержание финансовой стабильности Украины. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт в Восточной Европе. В Министерстве обороны подчеркнули, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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политика, джо байден, сша, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Политика, Джо Байден, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
18:22 15.10.2022 (обновлено: 18:51 15.10.2022)
 
"Мы на грани". В США заявили о скорой смене политики по Украине

Fox News: США скоро будут вынуждены резко сократить поставки оружия Украине

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США скоро будут вынуждены сменить политический курс по Украине из-за истощения запасов оружия, заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.
По словам специалиста, он собрал достаточно информации об оставшихся запасах оружия в Соединенных Штатах и промышленных мощностях страны, а также получил сведения из источника в администрации президента Джо Байдена.
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Полученные данные говорят о том, что американские военные склады пустеют, а установок HIMARS, "Джавелинов" и гаубиц M777 становится все меньше, заявил Канчиан.
Как уточнил эксперт, истощение запасов приведет к тому, что США начнут экспортировать менее качественные виды вооружений либо вовсе замедлят поставки.
"Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения", — добавил он.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от киевских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружение для ВСУ и поддержание финансовой стабильности Украины. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт в Восточной Европе. В Министерстве обороны подчеркнули, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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ПолитикаДжо БайденСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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