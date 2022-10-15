https://ria.ru/20221015/ukraina-1824314238.html

"Мы на грани". В США заявили о скорой смене политики по Украине

"Мы на грани". В США заявили о скорой смене политики по Украине - РИА Новости, 15.10.2022

"Мы на грани". В США заявили о скорой смене политики по Украине

США скоро будут вынуждены сменить политический курс по Украине из-за истощения запасов оружия, заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T18:22

2022-10-15T18:22

2022-10-15T18:51

политика

джо байден

сша

украина

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США скоро будут вынуждены сменить политический курс по Украине из-за истощения запасов оружия, заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.По словам специалиста, он собрал достаточно информации об оставшихся запасах оружия в Соединенных Штатах и промышленных мощностях страны, а также получил сведения из источника в администрации президента Джо Байдена.Полученные данные говорят о том, что американские военные склады пустеют, а установок HIMARS, "Джавелинов" и гаубиц M777 становится все меньше, заявил Канчиан.Как уточнил эксперт, истощение запасов приведет к тому, что США начнут экспортировать менее качественные виды вооружений либо вовсе замедлят поставки.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от киевских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружение для ВСУ и поддержание финансовой стабильности Украины. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт в Восточной Европе. В Министерстве обороны подчеркнули, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20221015/ssha-1824292082.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, сша, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны