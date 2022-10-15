16:15 15.10.2022 (обновлено: 17:23 15.10.2022)
В США рассказали о разногласиях с Европой из-за Украины
WP: между странами Запада нарастает напряженность из-за поддержки Украины
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Между США и странами ЕС нарастает напряженность в связи с ухудшением состояния экономики Украины, поскольку Вашингтон все чаще призывает Евросоюз ускорить финансовую поддержку Киева, пишет The Washington Post.
Как сообщает газета, министр финансов США Джэнет Йеллен несколько раз на этой неделе призывала своих международных коллег ускорить и увеличить финансовую поддержку Киева и к ее просьбам присоединились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Мы призываем наших партнеров и союзников присоединиться к нам, оперативно выполнив свои нынешние обязательства перед Киевом и сделав больше — как для того, чтобы помочь Украине продолжить предоставление основных государственных услуг, так и для того, чтобы помочь Киеву начать строительство и восстановление", — цитируют Йеллен.
Однако представитель Европейской комиссии Нёйтс Верле не согласилась со словами министра финансов США, напомнив о предыдущей поддержке Киева со стороны ЕС и заявив, что Евросоюз намерен помогать Украине в долгосрочной перспективе.
"Для нас это не гонка и не конкурс красоты", — заявила Верле.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для Вооруженных сил России.