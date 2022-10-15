Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824293019.html
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику ВС России с надписью, намеренно выполненной с... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:08
2022-10-15T16:38
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824292917_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_8fe0ddb5f3b5518e30698ad003ec5cfe.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику ВС России с надписью, намеренно выполненной с орфографическими ошибками."На Бирлин. Диды ваевале" — с такой подписью украинское информационное агентство опубликовало в своем Telegram-канале фотографию якобы подбитой гусеничной машины с надписью "На Бирлин" на лобовой броне.Спустя несколько часов в УНИАН пояснили, что это декорация, заготовленная для фильма, который сейчас снимают в Харьковской области, и опубликовали видео со съемок киноленты. На записи видна работа съемочной группы и слышны команды режиссера.
https://ria.ru/20221013/feyki-1823735737.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824292917_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f6d48b4a01e29f90b81006704a8abdbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
16:08 15.10.2022 (обновлено: 16:38 15.10.2022)
 
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику

УНИАН выдало декорации к пропагандистскому фильму за уничтоженную российскую технику

© Фото : УНИАНФотография танка, опубликованная агентством УНИАН
Фотография танка, опубликованная агентством УНИАН - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : УНИАН
Фотография танка, опубликованная агентством УНИАН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику ВС России с надписью, намеренно выполненной с орфографическими ошибками.
"На Бирлин. Диды ваевале" — с такой подписью украинское информационное агентство опубликовало в своем Telegram-канале фотографию якобы подбитой гусеничной машины с надписью "На Бирлин" на лобовой броне.
Спустя несколько часов в УНИАН пояснили, что это декорация, заготовленная для фильма, который сейчас снимают в Харьковской области, и опубликовали видео со съемок киноленты. На записи видна работа съемочной группы и слышны команды режиссера.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:54
Глава КГБ Белоруссии прокомментировал фейки с украинской стороны
 
В миреХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала