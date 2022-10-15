https://ria.ru/20221015/ukraina-1824293019.html

Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику

Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику

Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику ВС России с надписью, намеренно выполненной с... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:08

2022-10-15T16:08

2022-10-15T16:38

в мире

харьковская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824292917_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_8fe0ddb5f3b5518e30698ad003ec5cfe.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику ВС России с надписью, намеренно выполненной с орфографическими ошибками."На Бирлин. Диды ваевале" — с такой подписью украинское информационное агентство опубликовало в своем Telegram-канале фотографию якобы подбитой гусеничной машины с надписью "На Бирлин" на лобовой броне.Спустя несколько часов в УНИАН пояснили, что это декорация, заготовленная для фильма, который сейчас снимают в Харьковской области, и опубликовали видео со съемок киноленты. На записи видна работа съемочной группы и слышны команды режиссера.

https://ria.ru/20221013/feyki-1823735737.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, вооруженные силы рф