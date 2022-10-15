https://ria.ru/20221015/ukraina-1824293019.html
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику ВС России с надписью, намеренно выполненной с... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:08
2022-10-15T16:08
2022-10-15T16:38
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824292917_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_8fe0ddb5f3b5518e30698ad003ec5cfe.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику ВС России с надписью, намеренно выполненной с орфографическими ошибками."На Бирлин. Диды ваевале" — с такой подписью украинское информационное агентство опубликовало в своем Telegram-канале фотографию якобы подбитой гусеничной машины с надписью "На Бирлин" на лобовой броне.Спустя несколько часов в УНИАН пояснили, что это декорация, заготовленная для фильма, который сейчас снимают в Харьковской области, и опубликовали видео со съемок киноленты. На записи видна работа съемочной группы и слышны команды режиссера.
https://ria.ru/20221013/feyki-1823735737.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824292917_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f6d48b4a01e29f90b81006704a8abdbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
16:08 15.10.2022 (обновлено: 16:38 15.10.2022)
Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
УНИАН выдало декорации к пропагандистскому фильму за уничтоженную российскую технику