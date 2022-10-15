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Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824271056.html
Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления
Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 15.10.2022
Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных и уничтожили... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:03
2022-10-15T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
константиновка
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных и уничтожили пять складов боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах", - говорится в документе."Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, а также Новая Калуга Херсонской области", - отмечают российские военные.
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харьковская область
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в мире, россия, харьковская область, константиновка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Константиновка
14:03 15.10.2022
 
Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления

Минобороны: российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных и уничтожили пять складов боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах", - говорится в документе.
"Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, а также Новая Калуга Херсонской области", - отмечают российские военные.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьКонстантиновка
 
 
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