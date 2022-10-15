https://ria.ru/20221015/ukraina-1824271056.html
Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления
Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 15.10.2022
Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных и уничтожили... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:03
2022-10-15T14:03
2022-10-15T14:03
специальная военная операция на украине
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харьковская область
константиновка
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных и уничтожили пять складов боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах", - говорится в документе."Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, а также Новая Калуга Херсонской области", - отмечают российские военные.
https://ria.ru/20221013/bespilotnik-1823752348.html
россия
харьковская область
константиновка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, константиновка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Константиновка
Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления
Минобороны: российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления