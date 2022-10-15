https://ria.ru/20221015/ukraina-1824271056.html

Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления

Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 15.10.2022

Российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных и уничтожили... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:03

2022-10-15T14:03

2022-10-15T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных и уничтожили пять складов боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах", - говорится в документе."Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, а также Новая Калуга Херсонской области", - отмечают российские военные.

https://ria.ru/20221013/bespilotnik-1823752348.html

россия

харьковская область

константиновка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, харьковская область, константиновка