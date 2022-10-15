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На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824269110.html
На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки
На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки - РИА Новости, 15.10.2022
На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки
Российские войска отразили атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:47
2022-10-15T14:31
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска отразили атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны."Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец", — говорится в сводке ведомства.Как утверждается, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области.Ранее о боевых действиях в окрестностях дороги Дудчаны — Берислав сообщал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, наступление ВСУ в итоге свелось к артиллерийским обстрелам.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824271056.html
https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1824110910.html
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
13:47 15.10.2022 (обновлено: 14:31 15.10.2022)
 
На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки

Минобороны: на Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники выполняют задание на Николаево-Криворожском направлении
Российские десантники выполняют задание на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска отразили атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны.
"Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец", — говорится в сводке ведомства.
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Как утверждается, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области.
Ранее о боевых действиях в окрестностях дороги Дудчаны — Берислав сообщал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, наступление ВСУ в итоге свелось к артиллерийским обстрелам.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.
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