https://ria.ru/20221015/ukraina-1824269110.html

На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки

На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки - РИА Новости, 15.10.2022

На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки

Российские войска отразили атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:47

2022-10-15T13:47

2022-10-15T14:31

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d5ac1d9b66be05db1a6fc69e179daca5.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска отразили атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны."Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец", — говорится в сводке ведомства.Как утверждается, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области.Ранее о боевых действиях в окрестностях дороги Дудчаны — Берислав сообщал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, наступление ВСУ в итоге свелось к артиллерийским обстрелам.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824271056.html

https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1824110910.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина