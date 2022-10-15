https://ria.ru/20221015/ukraina-1824264630.html

Офис Зеленского призвал еще три региона экономить электричество

Офис Зеленского призвал еще три региона экономить электричество - РИА Новости, 15.10.2022

Офис Зеленского призвал еще три региона экономить электричество

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко вслед за жителями столичного региона призвал жителей Житомирской, Черкасской и Черниговской РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:13

2022-10-15T13:13

2022-10-15T13:13

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко вслед за жителями столичного региона призвал жителей Житомирской, Черкасской и Черниговской областей экономить электроэнергию."Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, ваша помощь сегодня тоже нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17:00 до 23:00. Из-за последствий обстрелов, произошедших утром, ваш вклад в стабильность электросистем также важен", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.Ранее в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил серьезные повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу, после чего власти, в частности Тимошенко, призвали жителей столичного региона к максимальной экономии электроэнергии на время восстановительных работ. С такой же просьбой глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус обратился к жителям Черниговской области. Чаус заявил, что из-за серьезных повреждений столичной инфраструктуры перебои возможны и в его регионе, с северо-востока прилегающего к Киевской области.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html

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Варвара Скокшина

в мире, кирилл тимошенко, владимир зеленский, владимир путин, черниговская область, киевская область, россия, укрэнерго