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В офисе Зеленского призвали Киев максимально экономить электричество - РИА Новости, 15.10.2022
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В офисе Зеленского призвали Киев максимально экономить электричество
В офисе Зеленского призвали Киев максимально экономить электричество - РИА Новости, 15.10.2022
В офисе Зеленского призвали Киев максимально экономить электричество
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко призвал жителей Киева и области максимально экономить электроэнергию из-за серьезных... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:05
2022-10-15T11:49
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко призвал жителей Киева и области максимально экономить электроэнергию из-за серьезных повреждений инфраструктуры.Ранее в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу.Тимошенко отметил "серьезные последствия" обстрела объекта энергетической инфраструктуры.Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус также призвал жителей региона экономить электричество из-за серьезных повреждений инфраструктуры в соседней Киевской области, которые могут повлечь аварийные отключения. "Прошу жителей Черниговщины – сегодня, 15 октября, максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов", - написал Чаус в своем Telegram-канале.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221012/elektrichestvo-1823337597.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, владимир путин, киев, киевская область, россия, укрэнерго
В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Владимир Путин, Киев, Киевская область, Россия, Укрэнерго
11:05 15.10.2022 (обновлено: 11:49 15.10.2022)
 
В офисе Зеленского призвали Киев максимально экономить электричество

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко призвал Киев и область экономить электричество

© AP Photo / Efrem LukatskyПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последствия взрыва в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко призвал жителей Киева и области максимально экономить электроэнергию из-за серьезных повреждений инфраструктуры.
Ранее в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу.
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:33Специальная военная операция на Украине
В Сумской области Украины из-за взрывов произошло отключение электричества
Тимошенко отметил "серьезные последствия" обстрела объекта энергетической инфраструктуры.
"Поэтому моя просьба абсолютно проста: жители Киева и Киевщины, пожалуйста, сегодня максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус также призвал жителей региона экономить электричество из-за серьезных повреждений инфраструктуры в соседней Киевской области, которые могут повлечь аварийные отключения. "Прошу жителей Черниговщины – сегодня, 15 октября, максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов", - написал Чаус в своем Telegram-канале.
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
08:32Специальная военная операция на Украине
Власти Киевской области заявили о ракетном ударе
 
В миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоВладимир ПутинКиевКиевская областьРоссияУкрэнерго
 
 
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