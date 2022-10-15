https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html

"Пушечное мясо". Запад начал отворачиваться от Украины

"Пушечное мясо". Запад начал отворачиваться от Украины - РИА Новости, 15.10.2022

"Пушечное мясо". Запад начал отворачиваться от Украины

Лидеры стран Запада один за другим призывают президента Украины Владимира Зеленского поумерить пыл и задуматься о диалоге с Россией. В частности, об этом... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:00

2022-10-15T08:00

2022-10-15T08:01

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Лидеры стран Запада один за другим призывают президента Украины Владимира Зеленского поумерить пыл и задуматься о диалоге с Россией. В частности, об этом говорят президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Что повлияло на позицию партнеров Киева — в материале РИА Новости.Джо и ВладимирБайден заявил в интервью CNN, что Владимир Путин, на его взгляд, — рациональный политик, который тем не менее "просчитался насчет Украины". Кроме того, американский лидер полагает, что Путин не станет применять на Украине ядерное оружие. При этом Пентагон уже разработал план действий на случай, если что-то подобное все же произойдет.Президент США не намерен искать встречи с Путиным. Но если тот сам подойдет к нему на саммите G20 в Индонезии, может поговорить, например, об освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую арестовали за контрабанду наркотиков. Однако обсуждать изменение границ Украины Байден точно не станет.В то же время, по данным The Washington Post, американский лидер в частном разговоре предупредил Зеленского, что тому будет трудно добиться от конгресса дополнительной финансовой помощи, если он продолжит жаловаться на нехватку уже выделяемых средств. Как известно, Киев неоднократно призывал страны Запада более активно включиться в российско-украинский конфликт и обвинял НАТО в нерешительности. Как пишет WP, это происходило "даже в то время, когда Байден и конгресс уже отправляли беспрецедентные объемы помощи и современного оружия".Хозяин Белого дома четко дал понять Зеленскому, что тот ничего не получит от конгрессменов, если они сочтут его неблагодарным, сообщает газета. При этом главы США и Украины регулярно созваниваются: последний раз — 10 сентября, когда Байден пообещал передать Киеву современные системы ПВО.Пора за столОтсылка к конгрессу вовсе не случайна. Американские СМИ прогнозируют, что 8 ноября на промежуточных выборах в парламент, скорее всего, победит Республиканская партия, которая критикует демократов за чрезмерное внимание к украинскому кризису. Наиболее последовательно против финансирования Киева выступают сторонники Дональда Трампа. В целом они поддерживают Украину, но считают, что американцы не должны брать на себя основную часть расходов. Напомним, киевские власти не скрывают, что если не будут получать по пять миллиардов долларов в месяц от западных союзников, то не смогут выполнять финансовые обязательства. Плюс к этому постоянно требуют поставки оружия и боеприпасов.Мировая конференция консервативного действия (CPAC) уже призвала Демократическую партию отказаться от "подарков" Украине. При этом еще в мае республиканцы заблокировали выделение Зеленскому финансовой помощи в размере 40 миллиардов долларов. Вместо проблем далекой страны они предлагают заниматься борьбой с инфляцией, вопросами здравоохранения и прочими вещами, важными для рядовых американцев.На этом фоне представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что судьба российско-украинского конфликта должна решиться дипломатическим путем. Причем Москве нужно вести диалог с Киевом. Однако после референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях Зеленский отказался от переговоров. Выступая перед лидерами G7, он сказал, что ему не о чем договариваться с российскими властями, в то время как Москву нужно наказать "политически и санкционно".В Евросоюзе и НАТО все еще твердят, что "Киеву нужна только победа". Об этом, например, 11 октября заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Если этого не случится, "мир станет более опасным", предупредил представитель военного блока.Но далеко не все согласны с таким подходом. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что общеевропейскую архитектуру безопасности нельзя выстроить без России. Длительный и прочный мир в Европе возможен только при участии Москвы, считает Меркель. При этом выступления Путина она призывает рассматривать серьезно, а не как блеф.Президент Франции Эммануэль Макрон тоже выступил с миротворческой риторикой. По его словам, в определенный момент, и лучше бы как можно скорее, Украине придется сесть за стол переговоров, потому что это отвечает интересам обоих государств.Хвост виляет собакойС началом спецоперации Зеленский начал выходить из-под контроля США, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Вашингтон хочет видеть в Украине либо пушечное мясо, либо площадку для гибридной войны с Россией, но брать ее на экономическое содержание вовсе не стремится. При этом люди бегут из страны, она разрушается. Киев все настойчивее требует от Вашингтона более сложное и смертоносное оружие, которым украинцы просто не смогут пользоваться самостоятельно, им понадобятся натовские специалисты", — рассуждает эксперт.По его словам, Зеленский намерен окончательно втянуть западных партнеров в боевые действия. В итоге Киев хочет поменяться с ними местами, чтобы воевали уже не украинцы, а американцы и европейцы. "Это раньше Зеленский был хвостиком США, а сегодня он пытается управлять собакой", — подчеркивает Васильев.Тем временем в условиях нарастающего на Украине хаоса экономическая помощь Киеву становится бессмысленной. По оценкам Васильева, до половины выделенных американцами денег может разворовываться, не доходя до конечных получателей. В качестве примера он привел опыт США в Ираке и Афганистане. Совокупность этих обстоятельств создает для Байдена все более серьезные проблемы. Демократическая партия вот-вот проиграет промежуточные выборы в конгресс, а его сыну Хантеру республиканцы грозят уголовным делом о коррупции.Мнение Вашингтона разделяют и в Евросоюзе, где тоже стремятся дистанцироваться от украинских коллег, отмечает заведующий отделом евразийской интеграции Института стран СНГ Владимир Евсеев. "Страны Запада хотят поражения Путина, но не готовы к ядерной войне. Кроме того, они не поддерживают террористические акты Киева на территории России, в том числе убийство Дарьи Дугиной и взрыв Керченского моста. Вместе с тем западных партнеров беспокоит, что им придется за свой счет восстанавливать Украину и чем дольше будут идти боевые действия, тем больше придется вкладываться в стройку", — объясняет эксперт.Он обращает внимание на то, что Евросоюз и США продолжают поставлять оружие Украине, но часть контрактов рассчитана на август 2023-го, когда режима Зеленского уже может не быть. Однако дистанцирование еще не значит разрыв отношений. Скорее Запад не готов нести ответственность за действия Киева. Если же Зеленский потерпит военное поражение, западные союзники предадут его, надеясь договориться о переустройстве мира с Москвой.

https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html

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