https://ria.ru/20221015/udary-1824223669.html
СМИ: власти Украины заявили об ударах по инфраструктуре в Запорожье
СМИ: власти Украины заявили об ударах по инфраструктуре в Запорожье - РИА Новости, 15.10.2022
СМИ: власти Украины заявили об ударах по инфраструктуре в Запорожье
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T02:17
2022-10-15T02:17
2022-10-15T02:34
специальная военная операция на украине
владимир рогов
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запорожье
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры, сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах и сильном пожаре в Запорожье.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры, в частности, по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Говорилось и о задержке половины поездов на Украине.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир рогов, украина, киев, владимир путин, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Украина, Киев, Владимир Путин, Запорожье
02:17 15.10.2022 (обновлено: 02:34 15.10.2022)
СМИ: власти Украины заявили об ударах по инфраструктуре в Запорожье
"Страна.ua": член Запорожской ОВА Куртев заявил об ударах дронов по инфраструктуре города
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
сообщил о взрывах и сильном пожаре в Запорожье
.
"По его (Куртева - ред.) словам, дроны-камикадзе ударили по объектам инфраструктуры. На месте начался пожар", - говорится в сообщении издания.
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры, в частности, по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Говорилось и о задержке половины поездов на Украине.
Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.
Президент Владимир Путин
на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом
теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России
.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.