https://ria.ru/20221015/udar-1824242841.html
Ракетный удар под Киевом нанес тяжелые повреждения энергетическому объекту
Ракетный удар под Киевом нанес тяжелые повреждения энергетическому объекту - РИА Новости, 15.10.2022
Ракетный удар под Киевом нанес тяжелые повреждения энергетическому объекту
Объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу, заявили в украинской национальной... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:02
2022-10-15T10:02
2022-10-15T10:10
специальная военная операция на украине
киевская область
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу, заявили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжелые повреждения", - говорится в сообщении на странице компании в соцсети.Отмечается, что сотрудники уже работают над восстановлением электроснабжения региона, "Укрэнерго" вновь призывает экономить электроэнергию с 17.00 до 23.00 и быть готовыми к веерным отключениям.Ранее в субботу глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал о ракетном ударе по региону.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221015/zelenskiy-1824224268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Укрэнерго, В мире
10:02 15.10.2022 (обновлено: 10:10 15.10.2022)
Ракетный удар под Киевом нанес тяжелые повреждения энергетическому объекту
"Укрэнерго": ракетный удар под Киевом нанес тяжелые повреждения энергетическому объекту
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу, заявили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжелые повреждения", - говорится в сообщении на странице компании в соцсети.
Отмечается, что сотрудники уже работают над восстановлением электроснабжения региона, "Укрэнерго" вновь призывает экономить электроэнергию с 17.00 до 23.00 и быть готовыми к веерным отключениям.
Ранее в субботу глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал о ракетном ударе по региону.
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.
В понедельник президент РФ Владимир Путин
на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.