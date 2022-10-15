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Международный день "белой трости" - РИА Новости, 15.10.2022
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Международный день "белой трости"
Международный день "белой трости" - РИА Новости, 15.10.2022
Международный день "белой трости"
15 октября – Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) – символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T01:07
2022-10-15T01:07
справки
россия
диана гурцкая
сша
бристоль (город)
всероссийское общество слепых
в мире
международный день белой трости
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15 октября – Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) – символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих и сформировать толерантное отношение к ним. Девиз дня: "Толерантность, равноправие, интеграция". Идея установить день "белой трости" появилась в США в 1960-е годы. Национальная федерация слепых (National Federation of the Blind) 6 июля 1963 года выступила с таким призывом к губернаторам 50 штатов. 6 октября 1964 года Конгресс США принял решение, в соответствии с которым 15 октября официально было провозглашено Днем безопасности "белой трости" (White Cane Safety Day). В мировом масштабе этот день впервые отмечался в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году. Всего в мире более 40 миллионов человек являются незрячими, 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Большинство людей с нарушениями зрения входят в возрастную группу старше 50 лет. В России более 300 тысяч инвалидов по зрению. История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из Бристоля (Великобритания) Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а затем и России.Трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, "глаза". Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить "высокие" препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги – определить наличие "низких" (бордюров, ступенек, люков, ям). Белая трость дает слепым людям возможность вести полноценную и независимую жизнь, позволяя передвигаться свободно и безопасно. В Международный день белой трости во многих странах мира проводятся всевозможные акции для привлечения внимания общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество. В России в период между 15 октября и 13 ноября (Международным днем слепых) ежегодно проходит Месячник белой трости: организуются семинары, круглые столы, лекции и другие просветительские мероприятия с целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей.Международному дню белой трости приурочен Международный благотворительный фестиваль "Белая трость", организатором которого является певица Диана Гурцкая и фонд "По зову сердца".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
сша
бристоль (город)
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справки, россия, диана гурцкая, сша, бристоль (город), всероссийское общество слепых, в мире, международный день белой трости
Справки, Россия, Диана Гурцкая, США, Бристоль (город), Всероссийское общество слепых, В мире, Международный день белой трости
01:07 15.10.2022
 

Международный день "белой трости"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы
Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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15 октября – Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) – символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих и сформировать толерантное отношение к ним. Девиз дня: "Толерантность, равноправие, интеграция".
Идея установить день "белой трости" появилась в США в 1960-е годы. Национальная федерация слепых (National Federation of the Blind) 6 июля 1963 года выступила с таким призывом к губернаторам 50 штатов. 6 октября 1964 года Конгресс США принял решение, в соответствии с которым 15 октября официально было провозглашено Днем безопасности "белой трости" (White Cane Safety Day).
В мировом масштабе этот день впервые отмечался в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году.
Всего в мире более 40 миллионов человек являются незрячими, 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Большинство людей с нарушениями зрения входят в возрастную группу старше 50 лет. В России более 300 тысяч инвалидов по зрению.
История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из Бристоля (Великобритания) Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а затем и России.
Трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, "глаза". Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить "высокие" препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги – определить наличие "низких" (бордюров, ступенек, люков, ям).
Белая трость дает слепым людям возможность вести полноценную и независимую жизнь, позволяя передвигаться свободно и безопасно.
В Международный день белой трости во многих странах мира проводятся всевозможные акции для привлечения внимания общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество. В России в период между 15 октября и 13 ноября (Международным днем слепых) ежегодно проходит Месячник белой трости: организуются семинары, круглые столы, лекции и другие просветительские мероприятия с целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей.
Международному дню белой трости приурочен Международный благотворительный фестиваль "Белая трость", организатором которого является певица Диана Гурцкая и фонд "По зову сердца".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияДиана ГурцкаяСШАБристоль (город)Всероссийское общество слепыхВ миреМеждународный день белой трости
 
 
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