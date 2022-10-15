https://ria.ru/20221015/trevoga-1824229853.html

СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога

СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 15.10.2022

СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T07:28

2022-10-15T07:28

2022-10-15T10:54

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал "Пятый"."Воздушная тревога звучит по всей Украине", — говорится в Telegram-канале "Пятого".Ранее областные администрации нескольких регионов Украины также заявляли о воздушной тревоге, в том числе она объявлена в Киеве.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры, в частности, по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Говорилось и о задержке половины поездов на Украине.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://ria.ru/20221012/pvo-1823524548.html

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823612954.html

украина

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украина, владимир путин