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СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/trevoga-1824229853.html
СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога
СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 15.10.2022
СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T07:28
2022-10-15T10:54
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал "Пятый"."Воздушная тревога звучит по всей Украине", — говорится в Telegram-канале "Пятого".Ранее областные администрации нескольких регионов Украины также заявляли о воздушной тревоге, в том числе она объявлена в Киеве.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры, в частности, по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Говорилось и о задержке половины поездов на Украине.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://ria.ru/20221012/pvo-1823524548.html
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украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин
07:28 15.10.2022 (обновлено: 10:54 15.10.2022)
 
СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога

Украинский телеканал "Пятый": по всей Украине объявлена воздушная тревога

© AFP 2022 / Alexander GimanovФлаг Украины, развевающийся возле дома Либмана в Одессе
Флаг Украины, развевающийся возле дома Либмана в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / Alexander Gimanov
Флаг Украины, развевающийся возле дома Либмана в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал "Пятый".
"Воздушная тревога звучит по всей Украине", — говорится в Telegram-канале "Пятого".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 20:39Специальная военная операция на Украине
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон
Ранее областные администрации нескольких регионов Украины также заявляли о воздушной тревоге, в том числе она объявлена в Киеве.
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры, в частности, по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Говорилось и о задержке половины поездов на Украине.
Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 10:48
Контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир Путин
 
 
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