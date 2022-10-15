https://ria.ru/20221015/trevoga-1824229853.html
СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога
СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 15.10.2022
СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T07:28
2022-10-15T07:28
2022-10-15T10:54
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал "Пятый"."Воздушная тревога звучит по всей Украине", — говорится в Telegram-канале "Пятого".Ранее областные администрации нескольких регионов Украины также заявляли о воздушной тревоге, в том числе она объявлена в Киеве.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры, в частности, по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Говорилось и о задержке половины поездов на Украине.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://ria.ru/20221012/pvo-1823524548.html
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823612954.html
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РИА Новости
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украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин
07:28 15.10.2022 (обновлено: 10:54 15.10.2022)
СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога
Украинский телеканал "Пятый": по всей Украине объявлена воздушная тревога
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил
украинский телеканал "Пятый".
"Воздушная тревога звучит по всей Украине", — говорится в Telegram-канале "Пятого".
Ранее областные администрации нескольких регионов Украины также заявляли о воздушной тревоге, в том числе она объявлена в Киеве
.
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры, в частности, по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Говорилось и о задержке половины поездов на Украине.
Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.
Президент Владимир Путин
на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом
теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России
.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.