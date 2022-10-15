https://ria.ru/20221015/trass-1824239753.html

СМИ: уволенный британский министр сделал неожиданное признание о Трасс

СМИ: уволенный британский министр сделал неожиданное признание о Трасс - РИА Новости, 15.10.2022

СМИ: уволенный британский министр сделал неожиданное признание о Трасс

Недавно уволенный глава Минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики королевства Квази Квартенг считает, что премьер-министра Лиз Трасс... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:22

2022-10-15T09:22

2022-10-15T15:25

лиз трасс

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822074729_0:22:3037:1730_1920x0_80_0_0_31ee853cdc00c879795611f8a84b0bd8.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Недавно уволенный глава Минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики королевства Квази Квартенг считает, что премьер-министра Лиз Трасс уберут с поста через несколько недель, сообщает The Times.The Times также отмечает, что не только Квартенг придерживается такого мнения, другие правительственные чиновники с Даунинг-стрит тоже считают, что смещение Трасс с должности — это вопрос времени.Квартенга назначили главой Минфина в начале сентября. Две с половиной недели спустя он представил в парламенте план поддержки экономики, предполагающий масштабное снижение налогов. После этого правительство Трасс столкнулось со шквалом критики из-за опасений, что это приведет к увеличению госдолга.После объявления плана доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на них. Курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221014/trass-1824053343.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лиз трасс, великобритания, в мире