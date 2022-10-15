09:22 15.10.2022 (обновлено: 15:25 15.10.2022)
СМИ: уволенный британский министр сделал неожиданное признание о Трасс
The Times: экс-министр Квартенг предсказал отставку Трасс в течение нескольких недель
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Недавно уволенный глава Минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики королевства Квази Квартенг считает, что премьер-министра Лиз Трасс уберут с поста через несколько недель, сообщает The Times.
"Квартенг считает, что обратные решения Трасс по бюджету и его увольнение вряд ли будут достаточными, чтобы спасти ее от отставки", — пишут авторы статьи со ссылкой на источники.
The Times также отмечает, что не только Квартенг придерживается такого мнения, другие правительственные чиновники с Даунинг-стрит тоже считают, что смещение Трасс с должности — это вопрос времени.
Квартенга назначили главой Минфина в начале сентября. Две с половиной недели спустя он представил в парламенте план поддержки экономики, предполагающий масштабное снижение налогов. После этого правительство Трасс столкнулось со шквалом критики из-за опасений, что это приведет к увеличению госдолга.
После объявления плана доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на них. Курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.