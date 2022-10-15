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СМИ: уволенный британский министр сделал неожиданное признание о Трасс - РИА Новости, 15.10.2022
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СМИ: уволенный британский министр сделал неожиданное признание о Трасс
СМИ: уволенный британский министр сделал неожиданное признание о Трасс - РИА Новости, 15.10.2022
СМИ: уволенный британский министр сделал неожиданное признание о Трасс
Недавно уволенный глава Минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики королевства Квази Квартенг считает, что премьер-министра Лиз Трасс... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:22
2022-10-15T15:25
лиз трасс
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Недавно уволенный глава Минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики королевства Квази Квартенг считает, что премьер-министра Лиз Трасс уберут с поста через несколько недель, сообщает The Times.The Times также отмечает, что не только Квартенг придерживается такого мнения, другие правительственные чиновники с Даунинг-стрит тоже считают, что смещение Трасс с должности — это вопрос времени.Квартенга назначили главой Минфина в начале сентября. Две с половиной недели спустя он представил в парламенте план поддержки экономики, предполагающий масштабное снижение налогов. После этого правительство Трасс столкнулось со шквалом критики из-за опасений, что это приведет к увеличению госдолга.После объявления плана доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на них. Курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
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лиз трасс, великобритания, в мире
Лиз Трасс, Великобритания, В мире
09:22 15.10.2022 (обновлено: 15:25 15.10.2022)
 
СМИ: уволенный британский министр сделал неожиданное признание о Трасс

The Times: экс-министр Квартенг предсказал отставку Трасс в течение нескольких недель

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Недавно уволенный глава Минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики королевства Квази Квартенг считает, что премьер-министра Лиз Трасс уберут с поста через несколько недель, сообщает The Times.

"Квартенг считает, что обратные решения Трасс по бюджету и его увольнение вряд ли будут достаточными, чтобы спасти ее от отставки", — пишут авторы статьи со ссылкой на источники.

The Times также отмечает, что не только Квартенг придерживается такого мнения, другие правительственные чиновники с Даунинг-стрит тоже считают, что смещение Трасс с должности — это вопрос времени.
Квартенга назначили главой Минфина в начале сентября. Две с половиной недели спустя он представил в парламенте план поддержки экономики, предполагающий масштабное снижение налогов. После этого правительство Трасс столкнулось со шквалом критики из-за опасений, что это приведет к увеличению госдолга.
После объявления плана доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на них. Курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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