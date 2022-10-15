https://ria.ru/20221015/tigr-1824227511.html

Центр "Тигр" в Приморье готов взять редких лесных котов

Центр "Тигр" в Приморье готов взять редких лесных котов - РИА Новости, 15.10.2022

Центр "Тигр" в Приморье готов взять редких лесных котов

Центр реабилитации амурских тигров и других редких животных в Приморье (МРОО "Центр "Тигр") готов принять трех краснокнижных дальневосточных лесных котов,... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T06:02

2022-10-15T06:02

2022-10-15T06:02

общество

виктор кузьменко

москва

владивосток

россия

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Центр реабилитации амурских тигров и других редких животных в Приморье (МРОО "Центр "Тигр") готов принять трех краснокнижных дальневосточных лесных котов, которых обнаружили в квартире в Москве, если они чистокровные, сообщил РИА Новости руководитель центра Виктор Кузьменко.Ранее московская прокуратура сообщила, что в квартире жилого дома в 5-м Войковском проезде нашли трех амурских лесных котов, занесенных в Красную книгу - двух самок и самца. Документов на животных у хозяйки не оказалось. По ее словам, редких зверей она приобрела в "Сафари Парке" во Владивостоке. Диких кошек изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где для них созданы все необходимые условия. Сообщалось, что краснокнижные лесные коты чувствуют себя удовлетворительно."Без всяких проблем можем принять их, если это действительно дальневосточные лесные коты, если они чистокровные", - сказал Кузьменко, добавив, что для этого котов необходимо осмотреть.Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20220704/ptitsy-1800050471.html

https://ria.ru/20210104/redkie-zhivotnye-altaya-v-zapovednike-vosstanavlivayut-populyatsiyu-zubrov-1591964238.html

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общество, виктор кузьменко, москва, владивосток, россия, центр "амурский тигр"