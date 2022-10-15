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Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом - РИА Новости, 16.10.2022
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Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом
Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом - РИА Новости, 16.10.2022
Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом
При нападении террористов на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, сообщает Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-15T22:25
2022-10-16T00:42
россия
белгород
белгородская область
западный военный округ (зво)
происшествия
теракт на полигоне в белгородской области
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. При нападении террористов на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, сообщает Минобороны.Еще 15 раненых были госпитализированы.Террористы были гражданами одной из стран СНГ. По преступникам открыли ответный огонь, они ликвидированы. Военное ведомство уточнило, что теракт произошел на занятиях по огневой подготовке с добровольцами, вызвавшимися участвовать в специальной военной операции на Украине.
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россия
белгород
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россия, белгород, белгородская область, западный военный округ (зво), происшествия, теракт на полигоне в белгородской области
Россия, Белгород, Белгородская область, Западный военный округ (ЗВО), Происшествия, Теракт на полигоне в Белгородской области
22:25 15.10.2022 (обновлено: 00:42 16.10.2022)
 
Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом

Минобороны: на полигоне в Белгородской области произошел теракт, погибли 11 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. При нападении террористов на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, сообщает Минобороны.
Еще 15 раненых были госпитализированы.
Террористы были гражданами одной из стран СНГ. По преступникам открыли ответный огонь, они ликвидированы.
Военное ведомство уточнило, что теракт произошел на занятиях по огневой подготовке с добровольцами, вызвавшимися участвовать в специальной военной операции на Украине.
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 21:27Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе задержали украинских агентов, устроивших теракт у школы
 
РоссияБелгородБелгородская областьЗападный военный округ (ЗВО)ПроисшествияТеракт на полигоне в Белгородской области
 
 
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