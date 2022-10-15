https://ria.ru/20221015/terakt-1824340847.html

Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом

Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом - РИА Новости, 16.10.2022

Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом

При нападении террористов на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, сообщает Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-15T22:25

2022-10-15T22:25

2022-10-16T00:42

россия

белгород

белгородская область

западный военный округ (зво)

происшествия

теракт на полигоне в белгородской области

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. При нападении террористов на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, сообщает Минобороны.Еще 15 раненых были госпитализированы.Террористы были гражданами одной из стран СНГ. По преступникам открыли ответный огонь, они ликвидированы. Военное ведомство уточнило, что теракт произошел на занятиях по огневой подготовке с добровольцами, вызвавшимися участвовать в специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белгород, белгородская область, западный военный округ (зво), происшествия, теракт на полигоне в белгородской области