https://ria.ru/20221015/terakt-1824340847.html
Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом
Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом - РИА Новости, 16.10.2022
Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом
При нападении террористов на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, сообщает Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-15T22:25
2022-10-15T22:25
2022-10-16T00:42
россия
белгород
белгородская область
западный военный округ (зво)
происшествия
теракт на полигоне в белгородской области
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. При нападении террористов на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, сообщает Минобороны.Еще 15 раненых были госпитализированы.Террористы были гражданами одной из стран СНГ. По преступникам открыли ответный огонь, они ликвидированы. Военное ведомство уточнило, что теракт произошел на занятиях по огневой подготовке с добровольцами, вызвавшимися участвовать в специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html
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белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгород, белгородская область, западный военный округ (зво), происшествия, теракт на полигоне в белгородской области
Россия, Белгород, Белгородская область, Западный военный округ (ЗВО), Происшествия, Теракт на полигоне в Белгородской области
22:25 15.10.2022 (обновлено: 00:42 16.10.2022)
Минобороны сообщило об одиннадцати погибших при теракте под Белгородом
Минобороны: на полигоне в Белгородской области произошел теракт, погибли 11 человек