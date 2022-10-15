https://ria.ru/20221015/terakt-1824340408.html

На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт

На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт - РИА Новости, 16.10.2022

На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт

Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-15T22:18

2022-10-15T22:18

2022-10-16T01:04

белгородская область

россия

западный военный округ (зво)

снг

теракт на полигоне в белгородской области

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает Минобороны.Уточняется, что инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений. При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.Террористов удалось ликвидировать ответным огнем. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, западный военный округ (зво), снг, теракт на полигоне в белгородской области