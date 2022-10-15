https://ria.ru/20221015/terakt-1824340408.html
На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт
На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт - РИА Новости, 16.10.2022
На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт
Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-15T22:18
2022-10-15T22:18
2022-10-16T01:04
белгородская область
россия
западный военный округ (зво)
снг
теракт на полигоне в белгородской области
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает Минобороны.Уточняется, что инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений. При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.Террористов удалось ликвидировать ответным огнем. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, западный военный округ (зво), снг, теракт на полигоне в белгородской области
Белгородская область, Россия, Западный военный округ (ЗВО), СНГ, Теракт на полигоне в Белгородской области
22:18 15.10.2022 (обновлено: 01:04 16.10.2022)
На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт
Минобороны: на полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт, убиты 11 человек