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На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт - РИА Новости, 16.10.2022
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На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт
На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт - РИА Новости, 16.10.2022
На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт
Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-15T22:18
2022-10-16T01:04
белгородская область
россия
западный военный округ (зво)
снг
теракт на полигоне в белгородской области
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает Минобороны.Уточняется, что инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений. При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.Террористов удалось ликвидировать ответным огнем. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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белгородская область, россия, западный военный округ (зво), снг, теракт на полигоне в белгородской области
Белгородская область, Россия, Западный военный округ (ЗВО), СНГ, Теракт на полигоне в Белгородской области
22:18 15.10.2022 (обновлено: 01:04 16.10.2022)
 
На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт

Минобороны: на полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт, убиты 11 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает Минобороны.

"Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", — говорится в заявлении.

Уточняется, что инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений.
При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.
Террористов удалось ликвидировать ответным огнем. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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Белгородская областьРоссияЗападный военный округ (ЗВО)СНГТеракт на полигоне в Белгородской области
 
 
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