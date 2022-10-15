Рейтинг@Mail.ru
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/terakt-1824263677.html
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы - РИА Новости, 15.10.2022
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы
В квартире в армянском городе Алаверди, где зарегистрирована армянская компания "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующая в сообщении о теракте на Крымском мосту, сейчас... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:03
2022-10-15T16:10
в мире
армения
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822433689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d76fa1cda4cade165291f595e9b2bc97.jpg
АЛАВЕРДИ (Армения), 15 окт - РИА Новости. В квартире в армянском городе Алаверди, где зарегистрирована армянская компания "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующая в сообщении о теракте на Крымском мосту, сейчас проживают туристы, сообщил РИА Новости родственник единственного акционера компании Гургена Шлепчяна.Корреспондент РИА Новости приехал в Алаверди, чтобы посетить офис фирмы "ГУ АР ДЖИ ГРУП", находящийся в жилом доме."Эта квартира сдается в аренду туристам", - сказал собеседник агентства.Квартира родственника находится в том же многоквартирном здании.Соседи также сообщили РИА Новости, что в указанной квартире, по всей видимости, проживают "русские ребята".ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (город Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
https://ria.ru/20221015/most-1824262239.html
https://ria.ru/20221014/most-1824083388.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822433689_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0dd0f25cc28e468130e13527d4e20ebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, чп на крымском мосту
В мире, Армения, ЧП на Крымском мосту
13:03 15.10.2022 (обновлено: 16:10 15.10.2022)
 
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы

В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте на Крымском мосту, живут русские туристы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пожар на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛАВЕРДИ (Армения), 15 окт - РИА Новости. В квартире в армянском городе Алаверди, где зарегистрирована армянская компания "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующая в сообщении о теракте на Крымском мосту, сейчас проживают туристы, сообщил РИА Новости родственник единственного акционера компании Гургена Шлепчяна.
Корреспондент РИА Новости приехал в Алаверди, чтобы посетить офис фирмы "ГУ АР ДЖИ ГРУП", находящийся в жилом доме.
"Эта квартира сдается в аренду туристам", - сказал собеседник агентства.
Квартира родственника находится в том же многоквартирном здании.
Закрытое помещение офиса компании ГУ АР ДЖИ ГРУП в Армении - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
12:53
Хозяин компании, фигурирующей в деле о Крымском мосту, уехал из Армении
Соседи также сообщили РИА Новости, что в указанной квартире, по всей видимости, проживают "русские ребята".
ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (город Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Путин: скорее всего взрывчатку на Крымский мост отправили морем из Одессы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 15:47
Взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем, сообщил Путин
 
В миреАрменияЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала