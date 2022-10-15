https://ria.ru/20221015/terakt-1824263677.html

В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы

В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы - РИА Новости, 15.10.2022

В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы

В квартире в армянском городе Алаверди, где зарегистрирована армянская компания "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующая в сообщении о теракте на Крымском мосту, сейчас... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:03

2022-10-15T13:03

2022-10-15T16:10

в мире

армения

чп на крымском мосту

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АЛАВЕРДИ (Армения), 15 окт - РИА Новости. В квартире в армянском городе Алаверди, где зарегистрирована армянская компания "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующая в сообщении о теракте на Крымском мосту, сейчас проживают туристы, сообщил РИА Новости родственник единственного акционера компании Гургена Шлепчяна.Корреспондент РИА Новости приехал в Алаверди, чтобы посетить офис фирмы "ГУ АР ДЖИ ГРУП", находящийся в жилом доме."Эта квартира сдается в аренду туристам", - сказал собеседник агентства.Квартира родственника находится в том же многоквартирном здании.Соседи также сообщили РИА Новости, что в указанной квартире, по всей видимости, проживают "русские ребята".ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (город Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

https://ria.ru/20221015/most-1824262239.html

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армения

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, чп на крымском мосту