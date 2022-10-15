https://ria.ru/20221015/terakt-1824263677.html
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы - РИА Новости, 15.10.2022
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы
В квартире в армянском городе Алаверди, где зарегистрирована армянская компания "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующая в сообщении о теракте на Крымском мосту, сейчас... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:03
2022-10-15T13:03
2022-10-15T16:10
в мире
армения
чп на крымском мосту
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АЛАВЕРДИ (Армения), 15 окт - РИА Новости. В квартире в армянском городе Алаверди, где зарегистрирована армянская компания "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующая в сообщении о теракте на Крымском мосту, сейчас проживают туристы, сообщил РИА Новости родственник единственного акционера компании Гургена Шлепчяна.Корреспондент РИА Новости приехал в Алаверди, чтобы посетить офис фирмы "ГУ АР ДЖИ ГРУП", находящийся в жилом доме."Эта квартира сдается в аренду туристам", - сказал собеседник агентства.Квартира родственника находится в том же многоквартирном здании.Соседи также сообщили РИА Новости, что в указанной квартире, по всей видимости, проживают "русские ребята".ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (город Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
https://ria.ru/20221015/most-1824262239.html
https://ria.ru/20221014/most-1824083388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, чп на крымском мосту
В мире, Армения, ЧП на Крымском мосту
13:03 15.10.2022 (обновлено: 16:10 15.10.2022)
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте на Крымском мосту, живут русские туристы
АЛАВЕРДИ (Армения), 15 окт - РИА Новости. В квартире в армянском городе Алаверди, где зарегистрирована армянская компания "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующая в сообщении о теракте на Крымском мосту, сейчас проживают туристы, сообщил РИА Новости родственник единственного акционера компании Гургена Шлепчяна.
Корреспондент РИА Новости приехал в Алаверди, чтобы посетить офис фирмы "ГУ АР ДЖИ ГРУП", находящийся в жилом доме.
"Эта квартира сдается в аренду туристам", - сказал собеседник агентства.
Квартира родственника находится в том же многоквартирном здании.
Соседи также сообщили РИА Новости, что в указанной квартире, по всей видимости, проживают "русские ребята".
ФСБ России
в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (город Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.