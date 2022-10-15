https://ria.ru/20221015/tayvan-1824295334.html

Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом

Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом - РИА Новости, 15.10.2022

Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом

Пекин считает необходимым, чтобы соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива противостояли сепаратизму и внешнему вмешательству, а также способствовали РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:21

2022-10-15T16:21

2022-10-15T16:21

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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Пекин считает необходимым, чтобы соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива противостояли сепаратизму и внешнему вмешательству, а также способствовали мирному воссоединению страны, заявил официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели."Мирное воссоединение и принцип "одна страна, две системы" — это наша основная политика в решении тайваньского вопроса… Воссоединение мирным путем лучше всего соответствует общим интересам китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, и в наибольшей степени способствует долгосрочному и стабильному развитию Китая. Это является нашим первым выбором для решения тайваньской проблемы", - сказал Сунь Ели на пресс-конференции в преддверии открытия 20-го съезда Компартии Китая.Он подчеркнул, что Пекин готов продолжить искренне стремиться и прилагать все усилия для мирного воссоединения.Сунь Ели добавил, что "ни один человек, ни одна сила не должны недооценивать нашу твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности защищать государственный суверенитет и территориальную целостность".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221015/tayvan-1824265940.html

https://ria.ru/20221012/tekhnologii-1823431545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, пекин