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Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом - РИА Новости, 15.10.2022
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Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом
Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом - РИА Новости, 15.10.2022
Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом
Пекин считает необходимым, чтобы соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива противостояли сепаратизму и внешнему вмешательству, а также способствовали РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:21
2022-10-15T16:21
в мире
тайвань
китай
пекин
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Пекин считает необходимым, чтобы соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива противостояли сепаратизму и внешнему вмешательству, а также способствовали мирному воссоединению страны, заявил официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели."Мирное воссоединение и принцип "одна страна, две системы" — это наша основная политика в решении тайваньского вопроса… Воссоединение мирным путем лучше всего соответствует общим интересам китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, и в наибольшей степени способствует долгосрочному и стабильному развитию Китая. Это является нашим первым выбором для решения тайваньской проблемы", - сказал Сунь Ели на пресс-конференции в преддверии открытия 20-го съезда Компартии Китая.Он подчеркнул, что Пекин готов продолжить искренне стремиться и прилагать все усилия для мирного воссоединения.Сунь Ели добавил, что "ни один человек, ни одна сила не должны недооценивать нашу твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности защищать государственный суверенитет и территориальную целостность".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221015/tayvan-1824265940.html
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в мире, тайвань, китай, пекин
В мире, Тайвань, Китай, Пекин
16:21 15.10.2022
 
Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом

Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом и вмешательством извне

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкВиды Пекина
Виды Пекина - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Пекин считает необходимым, чтобы соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива противостояли сепаратизму и внешнему вмешательству, а также способствовали мирному воссоединению страны, заявил официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели.
"Мирное воссоединение и принцип "одна страна, две системы" — это наша основная политика в решении тайваньского вопроса… Воссоединение мирным путем лучше всего соответствует общим интересам китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, и в наибольшей степени способствует долгосрочному и стабильному развитию Китая. Это является нашим первым выбором для решения тайваньской проблемы", - сказал Сунь Ели на пресс-конференции в преддверии открытия 20-го съезда Компартии Китая.
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Он подчеркнул, что Пекин готов продолжить искренне стремиться и прилагать все усилия для мирного воссоединения.
"В настоящее время сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, постоянно идут на провокации, а внешние силы активизируют свои усилия по использованию Тайваня для контроля над Китаем, что наносит серьезный ущерб фундаментальным интересам китайской нации и интересам соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива, серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе и наносит удар по перспективам мирного воссоединения. Если позволить этому развиваться и дальше, то это лишь подтолкнет Тайвань в бездну катастрофы", - указал он.
Сунь Ели добавил, что "ни один человек, ни одна сила не должны недооценивать нашу твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности защищать государственный суверенитет и территориальную целостность".
"Надеюсь, что большинство тайваньских соотечественников осознают истину, которая заключается в том, что воссоединение выгодно, а независимость Тайваня - тупик, и что нельзя полагаться на чужих. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединить усилия, чтобы решительно противостоять сепаратизму, независимости Тайваня и иностранному вмешательству, совместно создавать светлое будущее для мирного воссоединения", - подчеркнул он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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