https://ria.ru/20221015/tayvan-1824265940.html
Китай не исключил применения силы при решении тайваньского вопроса
Китай не исключил применения силы при решении тайваньского вопроса - РИА Новости, 15.10.2022
Китай не исключил применения силы при решении тайваньского вопроса
Китай в решении тайваньского вопроса не исключает применения силы, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил, заявил... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:20
2022-10-15T13:20
2022-10-15T15:40
китай
в мире
тайвань
пекин
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Китай в решении тайваньского вопроса не исключает применения силы, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил, заявил официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели."Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и их сепаратистской деятельности", — сказал он на пресс-конференции в преддверии открытия очередного съезда китайской Компартии.По его словам, силу "ни в коем случае" не направят против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина, как утверждается — "сохранить перспективу мирного воссоединения острова с материковой частью Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между территориями возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221010/tayvan-1822734589.html
https://ria.ru/20220921/kitay-1818322906.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, тайвань, пекин
Китай, В мире, Тайвань, Пекин
13:20 15.10.2022 (обновлено: 15:40 15.10.2022)
Китай не исключил применения силы при решении тайваньского вопроса
Член КПК Сунь Ели не исключил применения силы против сторонников отделения Тайваня
ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Китай в решении тайваньского вопроса не исключает применения силы, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил, заявил официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели.
"Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня
, и их сепаратистской деятельности", — сказал он на пресс-конференции в преддверии открытия очередного съезда китайской Компартии.
По его словам, силу "ни в коем случае" не направят против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина, как утверждается — "сохранить перспективу мирного воссоединения острова с материковой частью Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров.
Деловые и неформальные контакты между территориями возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.