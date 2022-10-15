https://ria.ru/20221015/tayvan-1824265940.html

Китай не исключил применения силы при решении тайваньского вопроса

Китай не исключил применения силы при решении тайваньского вопроса - РИА Новости, 15.10.2022

Китай не исключил применения силы при решении тайваньского вопроса

Китай в решении тайваньского вопроса не исключает применения силы, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил, заявил... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:20

2022-10-15T13:20

2022-10-15T15:40

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тайвань

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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Китай в решении тайваньского вопроса не исключает применения силы, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил, заявил официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели."Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и их сепаратистской деятельности", — сказал он на пресс-конференции в преддверии открытия очередного съезда китайской Компартии.По его словам, силу "ни в коем случае" не направят против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина, как утверждается — "сохранить перспективу мирного воссоединения острова с материковой частью Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между территориями возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221010/tayvan-1822734589.html

https://ria.ru/20220921/kitay-1818322906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, в мире, тайвань, пекин