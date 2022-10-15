https://ria.ru/20221015/subsidii-1824267110.html

Правительство распределило субсидии на производство масличных культур

Правительство распределило субсидии на производство масличных культур - РИА Новости, 15.10.2022

Правительство распределило субсидии на производство масличных культур

Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:32

2022-10-15T13:32

2022-10-15T13:32

экономика

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение производства масличных культур в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2022 году.

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россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия