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Правительство распределило субсидии на производство масличных культур - РИА Новости, 15.10.2022
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Правительство распределило субсидии на производство масличных культур
Правительство распределило субсидии на производство масличных культур - РИА Новости, 15.10.2022
Правительство распределило субсидии на производство масличных культур
Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:32
2022-10-15T13:32
экономика
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение производства масличных культур в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2022 году.
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Дарья Буймова
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экономика, россия
Экономика, Россия
13:32 15.10.2022
 
Правительство распределило субсидии на производство масличных культур

Правительство одобрило размер субсидий регионам на производство масличных культур

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайн во время уборки урожая
Комбайн во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайн во время уборки урожая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
12 октября, 13:46Ростовская область
Экспорт продукции АПК из Ростовской области может превысить показатель 2021
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение производства масличных культур в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2022 году.
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:59Рязанская область
Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области
 
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