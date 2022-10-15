https://ria.ru/20221015/subsidii-1824267110.html
Правительство распределило субсидии на производство масличных культур
Правительство распределило субсидии на производство масличных культур - РИА Новости, 15.10.2022
Правительство распределило субсидии на производство масличных культур
Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:32
2022-10-15T13:32
2022-10-15T13:32
экономика
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение производства масличных культур в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2022 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Правительство распределило субсидии на производство масличных культур
Правительство одобрило размер субсидий регионам на производство масличных культур