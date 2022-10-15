https://ria.ru/20221015/starlink-1824334308.html

Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине

Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине - РИА Новости, 16.10.2022

Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-15T21:28

2022-10-15T21:28

2022-10-16T00:00

украина

илон маск

в мире

сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.В пятницу миллиардер заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Он также писал, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.Накануне Маск заявил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее СМИ со ссылкой на документы писали, что SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.

https://ria.ru/20221015/mask-1824328732.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, илон маск, в мире, сша, министерство обороны сша, spacex