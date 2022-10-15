21:28 15.10.2022 (обновлено: 00:00 16.10.2022)
Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине
Глава SpaceX Маск пообещал продолжить финансировать услуги Starlink для Украины
© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.
"Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство", — написал он.
В пятницу миллиардер заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Он также писал, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.
На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.
Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.
Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.