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Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине - РИА Новости, 16.10.2022
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Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине
Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине - РИА Новости, 16.10.2022
Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-15T21:28
2022-10-16T00:00
украина
илон маск
в мире
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.В пятницу миллиардер заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Он также писал, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.Накануне Маск заявил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее СМИ со ссылкой на документы писали, что SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.
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украина, илон маск, в мире, сша, министерство обороны сша, spacex
Украина, Илон Маск, В мире, США, Министерство обороны США, SpaceX
21:28 15.10.2022 (обновлено: 00:00 16.10.2022)
 
Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине

Глава SpaceX Маск пообещал продолжить финансировать услуги Starlink для Украины

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.
"Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство", — написал он.
В пятницу миллиардер заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Он также писал, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.
Накануне Маск заявил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее СМИ со ссылкой на документы писали, что SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
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На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.
Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.
Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.
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