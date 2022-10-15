https://ria.ru/20221015/starlink-1824332076.html

RT: ВСУ грозят большие потери из-за перебоев в работе Starlink

RT: ВСУ грозят большие потери из-за перебоев в работе Starlink - РИА Новости, 15.10.2022

RT: ВСУ грозят большие потери из-за перебоев в работе Starlink

Нарушения в работе спутникового интернета Starlink грозят обернуться значительными потерями для украинской армии, заявили опрошенные RT военные эксперты. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T21:05

2022-10-15T21:05

2022-10-15T21:05

специальная военная операция на украине

технологии

в мире

украина

дмитрий дрозденко

юрий кнутов

илон маск

spacex

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Нарушения в работе спутникового интернета Starlink грозят обернуться значительными потерями для украинской армии, заявили опрошенные RT военные эксперты."Это мощнейший канал передачи боевой информации из полей в штаб и обратно, доступ к базам данным", — рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.Он добавил, что через Starlink осуществляется координация войск, поэтому сбои в системе создадут проблемы во всем управлении.Starlink также помогает при ракетных и артиллерийских ударах. Спутниковая связь не интегрирована в системы вооружения, которые есть у Украины: те же HIMARS выполняют пуски и по GPS, однако самонаводящиеся боеголовки не видят скопления техники, живой силы, укреплений и минных полей."Именно Starlink помогает операторам ракетных установок и командирам артиллерийских батарей получать объективные данные с линии соприкосновения в реальном времени и выбирать наиболее важные цели", — пояснил военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов.По его словам, Россия может поставить помехи или полностью заглушить сигнал Starlink на земле при сбое GPS."Каждый спутник достаточно примитивный с точки зрения конструкции, недорогой и серьёзной защиты каналов связи они не имеют", — добавил он.Накануне основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее СМИ со ссылкой на документы писали, что SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов. Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.

https://ria.ru/20221015/starlink-1824241023.html

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технологии, в мире, украина, дмитрий дрозденко, юрий кнутов, илон маск, spacex, министерство обороны сша, gps, россия