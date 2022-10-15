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Маск утверждает, что Россия пытается "убить" Starlink на Украине - РИА Новости, 15.10.2022
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Маск утверждает, что Россия пытается "убить" Starlink на Украине
Маск утверждает, что Россия пытается "убить" Starlink на Украине - РИА Новости, 15.10.2022
Маск утверждает, что Россия пытается "убить" Starlink на Украине
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия пытается "убить" систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:37
2022-10-15T12:33
в мире
илон маск
михаил федоров
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия пытается "убить" систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы."Starlink - единственная система связи, которая все еще работает на фронте - все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - написал Маск в Twitter.Маск в пятницу подтвердил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В пятницу Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.Пентагон сообщал, что ведет переговоры с компанией Маска по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи, согласно заявлению военного ведомства США, спутниковый интернет войскам Украины может поставлять не только компания Маска.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале писал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.
https://ria.ru/20221014/starlink-1824185597.html
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в мире, илон маск, михаил федоров, дмитрий рогозин, украина, россия, сша, spacex, министерство обороны сша
В мире, Илон Маск, Михаил Федоров, Дмитрий Рогозин, Украина, Россия, США, SpaceX, Министерство обороны США
09:37 15.10.2022 (обновлено: 12:33 15.10.2022)
 
Маск утверждает, что Россия пытается "убить" Starlink на Украине

Глава SpaceX Маск заявил, что Россия пытается уничтожить систему Starlink на Украине

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия пытается "убить" систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы.
"Starlink - единственная система связи, которая все еще работает на фронте - все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - написал Маск в Twitter.
Маск в пятницу подтвердил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. В пятницу Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.
Пентагон сообщал, что ведет переговоры с компанией Маска по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи, согласно заявлению военного ведомства США, спутниковый интернет войскам Украины может поставлять не только компания Маска.
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале писал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.
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