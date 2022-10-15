Рейтинг@Mail.ru
В США назвали трех ключевых союзников, от которых нужно отказаться - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/ssha-1824316769.html
В США назвали трех ключевых союзников, от которых нужно отказаться
В США назвали трех ключевых союзников, от которых нужно отказаться - РИА Новости, 15.10.2022
В США назвали трех ключевых союзников, от которых нужно отказаться
У США имеется слишком много союзников, часть из которых лишь наносят им вред, написал в колонке для The American Conservative бывший помощник Рональда Рейгана... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:38
2022-10-15T19:19
в мире
дуг бэндоу
сша
америка
саудовская аравия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У США имеется слишком много союзников, часть из которых лишь наносят им вред, написал в колонке для The American Conservative бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу."В состав НАТО входит много бесполезных в военном отношении членов, &lt;…&gt; но ни альянс, ни американские официальные лица никогда не признают очевидного", — заявил автор.По его мнению, США относятся к военным союзам как к друзьям в соцсетях: чем их больше, тем лучше, и нет разницы, насколько они хороши.Бэндоу считает, что Америка в политическом смысле стала объектом охоты золотоискателей: страны по всему миру пытаются любой ценой навязаться в союзники США, чтобы воспользоваться их ресурсами и возможностями в своих целях."Просмотрите список формальных союзников в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Даже лучшие из них — как правило, пиявки, нытики, бездельники, позеры и мошенники", — продолжил публицист.По его мнению, большая часть союзников создают больше обязательств Вашингтону, а некоторые и вовсе напрямую вредят ему.Первым в списке Бэндоу назвал Саудовскую Аравию. Худшим преступлением арабской страны он считает вторжение в Йемен, соучастником которого стала Америка. Автор также указал на нарушения прав человека в королевстве. Кроме того, он напомнил, как Эр-Рияд возмущался, что американцы не начали войну с Тегераном, и как совсем недавно вопреки просьбам президента Джо Байдена саудиты сократили добычу нефти.Также Бэндоу выразил недовольство Южной Кореей. Он обратил внимание на то, что страна обладает мощной экономикой, на порядок опережающей по объему главного военного противника, КНДР, имеет вдвое большее население, ведет активную дипломатию по всему миру, но при этом требует защиты у Америки.Третья в списке — Турция. Это ближневосточное государство вступило в союз с США в годы холодной войны. Бэндоу обвинил власти страны в нарушении прав человека и агрессивной внешней политике, периодически идущей вразрез с интересами Америки. Речь, в частности, идет об участии в конфликтах в Сирии и Ливии. Кроме того, автор возмутился покупкой Анкарой оружия у Москвы и постоянными угрозами в адрес Греции — другого союзника Штатов.Бэндоу заявил, что географическое положение США позволяет им не иметь столь большое количество союзников ради собственной безопасности."Вашингтон дал дружественным государствам возможность экономического развития. Настало время положить конец ненужной союзнической зависимости от американского народа", — добавил он.Он напомнил, что Саудовская Аравия — один из крупнейших покупателей американского оружия, и должна сама себя защищать, используя эту технику. Также Бэндоу считает, что Южная Корея должна полагаться на свои ресурсы в противостоянии с КНДР, учитывая тотальное превосходство в экономической мощи. Турцию же он призвал исключить из НАТО.
https://ria.ru/20220909/evropa-1815780652.html
https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html
https://ria.ru/20220818/ssha-1810379995.html
сша
америка
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дуг бэндоу, сша, америка, саудовская аравия, нато
В мире, Дуг Бэндоу, США, Америка, Саудовская Аравия, НАТО
18:38 15.10.2022 (обновлено: 19:19 15.10.2022)
 
В США назвали трех ключевых союзников, от которых нужно отказаться

Обозреватель TAC Бэндоу: США следует разорвать союз с Турцией, Саудовской Аравией и Кореей

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У США имеется слишком много союзников, часть из которых лишь наносят им вред, написал в колонке для The American Conservative бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
"В состав НАТО входит много бесполезных в военном отношении членов, <…> но ни альянс, ни американские официальные лица никогда не признают очевидного", — заявил автор.
По его мнению, США относятся к военным союзам как к друзьям в соцсетях: чем их больше, тем лучше, и нет разницы, насколько они хороши.
Бэндоу считает, что Америка в политическом смысле стала объектом охоты золотоискателей: страны по всему миру пытаются любой ценой навязаться в союзники США, чтобы воспользоваться их ресурсами и возможностями в своих целях.
Американские танки Абрамс в Литве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 20:53Специальная военная операция на Украине
Спецпомощник Рейгана предложил Байдену сменить тактику по Украине
"Просмотрите список формальных союзников в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Даже лучшие из них — как правило, пиявки, нытики, бездельники, позеры и мошенники", — продолжил публицист.
По его мнению, большая часть союзников создают больше обязательств Вашингтону, а некоторые и вовсе напрямую вредят ему.
Первым в списке Бэндоу назвал Саудовскую Аравию. Худшим преступлением арабской страны он считает вторжение в Йемен, соучастником которого стала Америка. Автор также указал на нарушения прав человека в королевстве. Кроме того, он напомнил, как Эр-Рияд возмущался, что американцы не начали войну с Тегераном, и как совсем недавно вопреки просьбам президента Джо Байдена саудиты сократили добычу нефти.
Также Бэндоу выразил недовольство Южной Кореей. Он обратил внимание на то, что страна обладает мощной экономикой, на порядок опережающей по объему главного военного противника, КНДР, имеет вдвое большее население, ведет активную дипломатию по всему миру, но при этом требует защиты у Америки.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 08:00
Не знаем, куда идем, — Киссинджер поставил Америке диагноз
Третья в списке — Турция. Это ближневосточное государство вступило в союз с США в годы холодной войны. Бэндоу обвинил власти страны в нарушении прав человека и агрессивной внешней политике, периодически идущей вразрез с интересами Америки. Речь, в частности, идет об участии в конфликтах в Сирии и Ливии. Кроме того, автор возмутился покупкой Анкарой оружия у Москвы и постоянными угрозами в адрес Греции — другого союзника Штатов.
Бэндоу заявил, что географическое положение США позволяет им не иметь столь большое количество союзников ради собственной безопасности.
"Вашингтон дал дружественным государствам возможность экономического развития. Настало время положить конец ненужной союзнической зависимости от американского народа", — добавил он.
Он напомнил, что Саудовская Аравия — один из крупнейших покупателей американского оружия, и должна сама себя защищать, используя эту технику. Также Бэндоу считает, что Южная Корея должна полагаться на свои ресурсы в противостоянии с КНДР, учитывая тотальное превосходство в экономической мощи. Турцию же он призвал исключить из НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 10:18
TAC уличил Вашингтон в зависимости от фантазий Зеленского
 
В миреДуг БэндоуСШААмерикаСаудовская АравияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала