https://ria.ru/20221015/ssha-1824316769.html

В США назвали трех ключевых союзников, от которых нужно отказаться

В США назвали трех ключевых союзников, от которых нужно отказаться - РИА Новости, 15.10.2022

В США назвали трех ключевых союзников, от которых нужно отказаться

У США имеется слишком много союзников, часть из которых лишь наносят им вред, написал в колонке для The American Conservative бывший помощник Рональда Рейгана... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T18:38

2022-10-15T18:38

2022-10-15T19:19

в мире

дуг бэндоу

сша

америка

саудовская аравия

нато

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У США имеется слишком много союзников, часть из которых лишь наносят им вред, написал в колонке для The American Conservative бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу."В состав НАТО входит много бесполезных в военном отношении членов, <…> но ни альянс, ни американские официальные лица никогда не признают очевидного", — заявил автор.По его мнению, США относятся к военным союзам как к друзьям в соцсетях: чем их больше, тем лучше, и нет разницы, насколько они хороши.Бэндоу считает, что Америка в политическом смысле стала объектом охоты золотоискателей: страны по всему миру пытаются любой ценой навязаться в союзники США, чтобы воспользоваться их ресурсами и возможностями в своих целях."Просмотрите список формальных союзников в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Даже лучшие из них — как правило, пиявки, нытики, бездельники, позеры и мошенники", — продолжил публицист.По его мнению, большая часть союзников создают больше обязательств Вашингтону, а некоторые и вовсе напрямую вредят ему.Первым в списке Бэндоу назвал Саудовскую Аравию. Худшим преступлением арабской страны он считает вторжение в Йемен, соучастником которого стала Америка. Автор также указал на нарушения прав человека в королевстве. Кроме того, он напомнил, как Эр-Рияд возмущался, что американцы не начали войну с Тегераном, и как совсем недавно вопреки просьбам президента Джо Байдена саудиты сократили добычу нефти.Также Бэндоу выразил недовольство Южной Кореей. Он обратил внимание на то, что страна обладает мощной экономикой, на порядок опережающей по объему главного военного противника, КНДР, имеет вдвое большее население, ведет активную дипломатию по всему миру, но при этом требует защиты у Америки.Третья в списке — Турция. Это ближневосточное государство вступило в союз с США в годы холодной войны. Бэндоу обвинил власти страны в нарушении прав человека и агрессивной внешней политике, периодически идущей вразрез с интересами Америки. Речь, в частности, идет об участии в конфликтах в Сирии и Ливии. Кроме того, автор возмутился покупкой Анкарой оружия у Москвы и постоянными угрозами в адрес Греции — другого союзника Штатов.Бэндоу заявил, что географическое положение США позволяет им не иметь столь большое количество союзников ради собственной безопасности."Вашингтон дал дружественным государствам возможность экономического развития. Настало время положить конец ненужной союзнической зависимости от американского народа", — добавил он.Он напомнил, что Саудовская Аравия — один из крупнейших покупателей американского оружия, и должна сама себя защищать, используя эту технику. Также Бэндоу считает, что Южная Корея должна полагаться на свои ресурсы в противостоянии с КНДР, учитывая тотальное превосходство в экономической мощи. Турцию же он призвал исключить из НАТО.

https://ria.ru/20220909/evropa-1815780652.html

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

https://ria.ru/20220818/ssha-1810379995.html

сша

америка

саудовская аравия

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в мире, дуг бэндоу, сша, америка, саудовская аравия, нато