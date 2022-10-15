Рейтинг@Mail.ru
США могут исчезнуть с карты из-за неожиданной проблемы, пишет 19Fortyfive - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/ssha-1824292082.html
США могут исчезнуть с карты из-за неожиданной проблемы, пишет 19Fortyfive
США могут исчезнуть с карты из-за неожиданной проблемы, пишет 19Fortyfive - РИА Новости, 15.10.2022
США могут исчезнуть с карты из-за неожиданной проблемы, пишет 19Fortyfive
США столкнулись с экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию, пишет обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:00
2022-10-15T16:15
политика
сша
россия
китай
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80963925cde6291f4c18db17424600d3.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США столкнулись с экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию, пишет обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен.По ее словам, кризис с дефицитом призывников не собирается отступать. В минувшие выходные начался новый финансовый год, а американская армия не достигла цели по набору новых солдат, недополучив 15 тысяч военнослужащих (25 процентов от запланированного мобилизационного плана).Иглен отметила, что в результате этой негативной тенденции армейские службы "невольно и разрушительно сжимаются", начиная новый призывной год с еще более жестких позиций. Как уточнила эксперт, проблема довольно острая и никакие полумеры не предотвратят мобилизационный кризис, с которым столкнулись США.
https://ria.ru/20221014/ssha-1824123045.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_39e2e8be3ee7015121dd4b78c45e91a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, китай, министерство обороны сша
Политика, США, Россия, Китай, Министерство обороны США
16:00 15.10.2022 (обновлено: 16:15 15.10.2022)
 
США могут исчезнуть с карты из-за неожиданной проблемы, пишет 19Fortyfive

Обозреватель 19Fortyfive Иглен предупредила о грозящей США экзистенциальной угрозе

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США столкнулись с экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию, пишет обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен.

"Конечно, в наши дни у Вооруженных сил Соединенных Штатов есть много возможных соперников: вспомните о России, Китае, Иране, Северной Корее и многих других государствах. Но самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона — это нехватка живой силы для защиты нации", — пишет автор.

По ее словам, кризис с дефицитом призывников не собирается отступать. В минувшие выходные начался новый финансовый год, а американская армия не достигла цели по набору новых солдат, недополучив 15 тысяч военнослужащих (25 процентов от запланированного мобилизационного плана).
Иглен отметила, что в результате этой негативной тенденции армейские службы "невольно и разрушительно сжимаются", начиная новый призывной год с еще более жестких позиций. Как уточнила эксперт, проблема довольно острая и никакие полумеры не предотвратят мобилизационный кризис, с которым столкнулись США.
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 17:05Специальная военная операция на Украине
В США рассказали, когда Вашингтон резко сменит курс по Украине
 
ПолитикаСШАРоссияКитайМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала