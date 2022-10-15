16:00 15.10.2022 (обновлено: 16:15 15.10.2022)
США могут исчезнуть с карты из-за неожиданной проблемы, пишет 19Fortyfive
Обозреватель 19Fortyfive Иглен предупредила о грозящей США экзистенциальной угрозе
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США столкнулись с экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию, пишет обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен.
"Конечно, в наши дни у Вооруженных сил Соединенных Штатов есть много возможных соперников: вспомните о России, Китае, Иране, Северной Корее и многих других государствах. Но самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона — это нехватка живой силы для защиты нации", — пишет автор.
По ее словам, кризис с дефицитом призывников не собирается отступать. В минувшие выходные начался новый финансовый год, а американская армия не достигла цели по набору новых солдат, недополучив 15 тысяч военнослужащих (25 процентов от запланированного мобилизационного плана).
Иглен отметила, что в результате этой негативной тенденции армейские службы "невольно и разрушительно сжимаются", начиная новый призывной год с еще более жестких позиций. Как уточнила эксперт, проблема довольно острая и никакие полумеры не предотвратят мобилизационный кризис, с которым столкнулись США.