https://ria.ru/20221015/ssha-1824292082.html

США могут исчезнуть с карты из-за неожиданной проблемы, пишет 19Fortyfive

США могут исчезнуть с карты из-за неожиданной проблемы, пишет 19Fortyfive - РИА Новости, 15.10.2022

США могут исчезнуть с карты из-за неожиданной проблемы, пишет 19Fortyfive

США столкнулись с экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию, пишет обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:00

2022-10-15T16:00

2022-10-15T16:15

политика

сша

россия

китай

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США столкнулись с экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию, пишет обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен.По ее словам, кризис с дефицитом призывников не собирается отступать. В минувшие выходные начался новый финансовый год, а американская армия не достигла цели по набору новых солдат, недополучив 15 тысяч военнослужащих (25 процентов от запланированного мобилизационного плана).Иглен отметила, что в результате этой негативной тенденции армейские службы "невольно и разрушительно сжимаются", начиная новый призывной год с еще более жестких позиций. Как уточнила эксперт, проблема довольно острая и никакие полумеры не предотвратят мобилизационный кризис, с которым столкнулись США.

https://ria.ru/20221014/ssha-1824123045.html

сша

россия

китай

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, россия, китай, министерство обороны сша